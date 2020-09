Shownu de MONSTA X cantará el OST para The tale of nine tailed de Lee Dong Wook y Kim Bum

El próximo estreno de The tale of nine tailed viene causando gran revuelo y ahora MONBEBE se suma a la espera, debido a que se confirmó la participación de Shownu, líder de MONSTA X como el vocalista de uno de los OST.

La producción del K-drama, que tiene como protagonistas a Lee Dong Wook y Kim Bum, informó que el cantante concluyó las grabaciones del tema y se espera que el estreno se realice tras la emisión del primer capítulo (7 de octubre) en adelante.

Sobre Shownu de MONSTA X

El OST de Shownu de MONSTA X para el drama también conocido como The tale of Guminho será el tercero que realice y el segundo en solitario.

La primera colaboración del artista K-pop fue para Protect the boss, canción titulada “Now we know why” en el 2011, cuando todavía no debutaba en la boyband.

Mientras que el otro OST fue realizado en dueto con su compañero de MONSTA X, Minhyuk, “Have a good night” para el drama She is my type.

Sobre The tale of nine tailed

Esta producción de tvN marcará el regreso a los dramas de Kim Bum, y también será la primera vez que compartirá roles junto a Lee Dong Wook.

El estreno programado de The tale of nine tailed será el 7 de octubre y la emisión de los capítulos serán todos los miércoles y jueves a través de tvN. Todavía no se ha confirmado si es que este drama será transmitido a la par en Netflix.

Aquí el tráiler en español del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum.

