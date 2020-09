Billboard ha lanzado el World Albums Chart para la semana que concluye el 3 de octubre del 2020. El top 15 semanario que clasifica los discos musicales más vendidos a nivel global demuestra una vez más el éxito del K-pop.

Los datos del listado nuevamente posicionan en primer lugar a Map of the soul: 7 de BTS. El cuarto disco de estudio de la boyband, publicado el 21 de febrero del presente año, lleva 24 semanas en la cima y 31 en el ranking general.

PUEDES VER BTS Week en The Tonight Show: ver día 2 del especial de Bangtan por YouTube

Map of the soul: 7 de BTS en el número 1 de World Abums Chart. Foto: Captura Billboard

Otros 6 trabajos más de Bangtan se ubican a lo largo del top 15 así como los de NCT 127, TXT y BLACKPINK. Aquí te mostramos cuáles fueron estos discos del K-pop que figuran en el Billboard World Albums Chart de esta semana.

You never walk alone de BTS

Puesto: 15

Semanas en World Albums Chart: 77

Fecha de publicación: 13 de febrero de 2017

You never walk alone es el segundo álbum especial de BTS.

You never walk alone de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Love yourself: Her de BTS

Puesto: 14

Semanas en World Albums Chart: 95

Fecha de publicación: 18 de setiembre de 2017

Love yourself: Her es el quinto miniálbum de BTS.

Love yourself: Her de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Kill this love de BLACKPINK

Puesto: 12

Semanas en World Albums Chart: 47

Fecha de publicación: 4 de abril de 2019

Kill this love es el segundo miniálbum de BLACKPINK.

Kill this love de BLACKPINK. Foto: YG Entertainment

GO生 (Go live) de Stray Kids

Puesto: 11

Semanas en World Albums Chart: 13

Fecha de publicación: 17 de junio de 2020

GO生 (Go live) es el primer álbum de estudio de Stray Kids.

GO生 (Go live) de Stray Kids. Foto: JYP Entertainment

Love yourself: Tear de BTS

Puesto: 10

Semanas en World Albums Chart: 111

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2018

Love yourself: Tear es el tercer álbum de estudio de BTS.

Love yourself: Tear de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

The dream chapter: Eternity de TXT

Puesto: 8

Semanas en World Albums Chart: 6

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2020

The dream chapter: Eternity de TXT es el segundo miniálbum del grupo.

The dream chapter: Eternity de TXT. Foto: Big Hit Entertainment

IN生 (In life)

Puesto: 7

Semanas en World Albums Chart: 2

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2020

IN生 (In life), reempaquetado de GO生 (Go live), es el primer álbum repackage de Stray Kids.

IN生 (In life) de Stray Kids. Foto: JYP Entertainment

Map of the soul: Persona de BTS

Puesto: 6

Semanas en World Albums Chart: 76

Fecha de publicación: 12 de abril de 2019

Map of the Soul: Persona es el sexto miniálbum de BTS.

Map of the soul: Persona de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Map of the soul: 7 ~ The journey~ de BTS

Puesto: 5

Semanas en World Albums Chart: 11

Fecha de publicación: 14 de julio de 2020

Map of the soul: 7 ~ The journey~ de BTS es el cuarto álbum de estudio japonés de BTS.

Map of the soul: 7 ~ The journey~ de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Neo zone de NCT 127

Puesto: 4

Semanas en World Albums Chart: 29

Fecha de publicación: 6 de marzo de 2020

Neo zone es el segundo álbum de estudio coreano de NCT 127.

Neo zone de NCT 127. Foto: SM Entertainment

Love yourself: Answer de BTS

Puesto: 2

Semanas en World Albums Chart: 109

Fecha de publicación: 24 de agosto de 2018

Love yourself: Answer es el tercer álbum especial de BTS.

Love yourself: Answer de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Map of the soul: 7 de BTS

Puesto: 1

Semanas en World Albums Chart: 31

Semanas en el número 1 de World Albums Chart: 24

Fecha de publicación: 21 de febrero de 2020

Map of the soul: 7 es el cuarto álbum de estudio de BTS.

Map of the soul: 7 de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

K-pop, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.