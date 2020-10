Seis famosos actores coreanos celebrarán su cumpleaños en octubre. Aquí te contamos quiénes son estas celebridades, cuándo y dónde nacieron y cuáles son sus más recientes proyectos en el rubro de los K-dramas.

Cumpleaños de Yoon Eun Hye

Fecha de cumpleaños de Yoon Eun Hye: 3 de octubre

Año de nacimiento: 1984

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Último K-drama de Yoon Eun Hye: Go Go Song (CGNTV, 2019)

Cumpleaños de Song Seung Heon

Fecha de cumpleaños de Song Seung Heon: 5 de octubre

Año de nacimiento: 1976

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Último K-drama de Song Seung Heon: Dinner mate (MBC, 2020)

Cumpleaños de Bae Doo Na

Fecha de cumpleaños de Bae Doo Na: 11 de octubre

Año de nacimiento: 1979

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Último K-drama de Bae Doo Na: Stranger 2 (tvN, 2020)

Cumpleaños de Seo Kang Joon

Fecha de cumpleaños de Seo Kang Joon: 12 de octubre

Año de nacimiento: 1993

Lugar de nacimiento: Gunpo, ciudad de la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur

Último K-drama de Seo Kang Joon: When the weather is fine (jTBC, 2020)

Cumpleaños de Seo In Guk

Fecha de cumpleaños de Seo In Guk: 23 de octubre

Año de nacimiento: 1987

Lugar de nacimiento: Ulsan, Corea del Sur

Último K-drama de Seo In Guk: cameo en Abyss (tvN, 2019)

Cumpleaños de Jun Ji Hyun

Fecha de cumpleaños de Jun Ji Hyun: 30 de octubre

Año de nacimiento: 1981

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Último K-drama de Jun Ji Hyun: cameo en Kingdom 2 (Netflix, 2020)

