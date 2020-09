Todas las canciones que ha lanzado BTS desde su debut tienen un gran trabajo detrás y ahora, el estrenar su primera canción completamente en inglés “Dynamite” significó un gran reto para RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

No solo el idioma fue un desafío para los artistas K-pop, sino varios detalles que juntos pudieron superar, según revelaron ellos mismos en una entrevista para Variety.

El 30 de setiembre, Variety reveló la entrevista y sesión de fotos exclusiva que realizó con BTS. Los integrantes contaron su experiencia componiendo y grabando “Dynamite”.

Jin de BTS en Variety

Kim Seokjin habló sobre la repercusión que viene causando BTS en el mundo y su opinión respecto a que otros artistas coreanos puedan lograrlo.

“Nos dedicamos a hacer música, le gustó a la gente de Corea, y luego a todo el mundo (...) Nunca hicimos un esfuerzo consciente para expandirnos globalmente. Creo que sucedió de forma natural, esta conexión ocurrió por sí sola. (Respecto a la pregunta) ¿pueden otros grupos o personas disfrutar del mismo tipo de éxito? Estoy seguro que es posible”.

Fotografía de Jin de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

Suga de BTS en Variety

En el caso de Min Yoongi, nombre verdadero de Suga, contestó respecto a si existirán otras canciones completamente en inglés en su próximo álbum.

“Creo que ‘Dynamite’ fue un caso especial. No podemos predecir lo que sucederá. No podemos decir con certeza qué haremos en el futuro. Todo cambia. Si vemos que hay una razón suficientemente buena para hacer algo como grabar en inglés u otra cosa, seguiremos adelante”.

Fotografía de Suga de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

PUEDES VER BTS Week en The Tonight Show: ver día 2 del especial de Bangtan por YouTube

J-Hope de BTS en Variety

‘Hobi’, apodo de J-Hope, comentó qué significó para él cantar su primera canción íntegramente en inglés, “Dynamite”.

“Escuchamos cuando crecimos el pop en inglés. Las canciones en este idioma no son algo desconocido para nosotros, estamos acostumbrados. Sin embargo, los sentimientos que se sienten al escribir en esta lengua son diferentes al componer en coreano. Requirió mucho trabajo, especialmente en la pronunciación. Practicamos mucho”.

Fotografía de J-Hope de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

Jungkook de BTS en Variety

El manknae de BTS, Jungkook, ahondó respecto al trabajo de interpretación que debieron hacer juntos.

“Fue una experiencia nueva grabar y cantar ‘Dynamite’ en inglés. Debimos practicar mucho la pronunciación para intentar asegurarnos el sentimiento que reflejaba al cantarla. Tradujimos la letra al coreano para poder sentir lo que decíamos en este idioma”.

Fotografía de Jungkook de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

RM de BTS en Variety

Por su parte, Kim Namjoon, líder de BTS, reveló que se le complicó componer el rap de la canción que ocupa los primeros lugares en la lista HOT 100 de Billboard.

“Cuando escuchamos por primera vez la demo de ‘Dynamite’ probé diferentes títulos o letras en coreano. Intenté escribir algo de rap en esa pista, pero nada funcionó realmente bien. Y me dije: ‘¿por qué no mantenerlo así? Intentémoslo, es 2020, ¿por qué no hacer algunas locuras?’".

Fotografía de RM de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

Jimin de BTS en Variety

Park Jimin, fue un poco más a fondo y comentó sobre sus proyectos personales, como componer.

“Amo realmente todas nuestras canciones y el estilo de BTS. Intento constantemente trabajar en mi música, pero todavía no me animo a publicarlo. Lo que estoy tratando de hacer es aprender de los otros miembros y probar cosas nuevas que vayan acorde al estilo de BTS. Me gustaría mucho lanzar mis propias canciones”.

Fotografía de Jimin de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

Taehyung de BTS en Variety

Al igual que Jimin, Taehyung habló sobre componer música propia.

“Cuando era más joven escuchaba grandes éxitos y canciones que mis compañeros (de BTS) me recomendaban. Y tenía la sensación de que hubiera sido genial componer esos temas. Ahora me esfuerzo mucho para poder algún día escribir un gran hit y tener ese sentimiento de orgullo”.

Fotografía de Taehyung de BTS para Variety. Foto: Instagram @variety

BTS, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.