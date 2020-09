“Ryeowook de SUPER JUNIOR tiene novia”, es el titular de diversos portales de noticias que se volvió tendencia mundial en las redes sociales. Este 29 de setiembre, SJ Label confirmó que el idol K-pop mantiene una relación con Ari, exintegrante de Tahiti.

Este fue el comunicado oficial de la empresa bajo el dominio de SM Entertainment: “Ryeowook y Ari han estado cercanos desde su acercamiento como sunbae y hoobae, y han confirmado que han progresado dando el paso a convertirse en una relación romántica”.

Carta de Ryeowook en LYSN

En tal sentido, Ryeowook dedicó una extensa y conmovedora carta a sus ELF, mientras anunciaba su nueva relación tras varios rumores que circularon en Corea del Sur.

El cantante Ryeowook escribió una extensa y conmovedora carta a sus E.L.F. anunciando su nueva relación tras varios rumores que circularon en Corea del Sur. Foto: LYSN ELF-ACE

¿Quién es Ryeowook de SUPER JUNIOR?

Kim Ryeowook es integrante y uno de los vocalistas principales de la legendaria agrupación SUPER JUNIOR.

‘Wookie’, apodo con el que lo conocen sus ELF, es catalogado como una de las voces más prodigiosas de Corea del Sur junto a Kyuhyun y Yesung de la sub unidad KRY.

Cuenta con más de 15 años de trayectoria musical y ha ganado innumerables premios personales y junto a SUPER JUNIOR.

La última canción que lanzó fue “When we were us”, con SUPER JUNIOR-KRY.

¿Quién es Ari, ex Tahiti?

Kim Sun Young, nombre verdadero de Ari, integró la girlband Tahiti. Debutó como idol K-pop en 2012 y en 2018 su agrupación se disolvió tras haber finalizado su contrato con la empresa JLine Entertainment.

La artista era la maknae, rapera y bailarina del grupo K-pop. Tuvo una relación de seis meses con Jung Il Hoon, de BTOB.

Ante esta noticia sobre la confirmación de la relación de Ryeowook y Ari, los fans de SUPER JUNIOR vienen apoyándolos con mensajes en redes sociales bajo los hashtags: #려욱버블 y #WeLoveYouRyeowook.

Publicaciones de ELF apoyando a Ryeowook de SUPER JUNIOR y Ari, ex Tahiti. Captura: Twitter

SUPER JUNIOR, últimas noticias:

