Park Shin Hye continúa su buena racha profesional y ya comenzó a trabajar en su siguiente K-drama. Aunque el elenco oficial no ha sido anunciado oficialmente por la productora, la misma actriz y los fans se encargaron de confirmar su protagónico en Sisyphus: The Myth.

El proyecto tiene varios detalles escondidos. Aún no se ha liberado el argumento completo, pero se sabe que será de género ciencia ficción y misterio. El director es Jin Hyuk, conocido por City Hunter, Doctor Stranger y The legend of the blue sea.

Cho Seung Woo y Park Shin Hye. Foto: Naver

Los papeles principales fueron ofrecidos en setiembre del año pasado a Park Shin Hye y Cho Seung Woo, quien protagoniza la serie Stranger (Secret Forest).

Las primeras imágenes desde el set llegaron el 7 de julio. En ellas, se ve a Park Shin Hye luciendo un estilo casual con una mochila negra en la espalda.

Algunos días después, la actriz y modelo Lee Sung Kyung envió un regalo que la estrella de Los herederos compartió en sus redes sociales.

Este fue el mensaje de los banners en el carrito de café: “Apoyo a Sung Dong Il y Park Shin Hye, a quienes amo. ¡Buena suerte a Cho Seung Woo, Tae In Ho y todos en Sisyphus!”, lo que dio nueva información sobre el elenco del drama.

Park Shin Hye con el regalo de Lee Sung Kyung. Foto: Instagram

En los últimos días de setiembre, fans volvieron a compartir imágenes del rodaje de Sisyphus. La locación fue identificada como el complejo de Everland, uno de los parques temáticos más importantes de Corea del Sur.

Park Shin Hye, set de grabación setiembre 2020. Foto vía Twitter

Park Shin Hye, set de grabación setiembre 2020. Foto vía Twitter

Aún no se conoce la fecha de estreno del proyecto de JTBC, pero es probable que con la etapa de post producción, los episodios estén listos para inicios del año próximo.

Previamente, Park Shin Hye estrenó su película de zombies #ALIVE, que, además de ser un éxito en lo cines de Corea del Sur, se convirtió en una de las más vistas en Netflix tras su estreno en la primera semana de setiembre.

Park Shin Hye, últimas noticias:

