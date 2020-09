Park Kyung de Block B admite acusaciones de bullying escolar y pide disculpas públicas

El rapero de Block B, Park Kyung, admitió haber cometido bullying escolar y pidió disculpas mediante un artículo difundido en sus redes sociales el 29 de setiembre.

El ídolo K-pop respondió luego de las acusaciones levantadas en su contra un día antes por un internauta en una publicación de Instagram.

Park Kyung: cantante, rapero, compositor, productor y MC coreano de 28 años. Foto: Seven Seasons

En su denuncia, la persona que habría estudiado en el mismo centro del nivel secundario para varones junto al famoso coreano lo acusó de haber sido un abusador en aquella época. Él se identificó como una víctima.

Según su relato, Kyung era un ‘iljin’ (estudiante que comete actos malos) que se juntaba con alumnos similares. Como grupo, habrían tomado dinero y pertenencias de los compañeros en la parte trasera de la escuela.

Afirmó que el rapero de Block B fumaba, bebía alcohol, maldecía y hablaba de encuentros sexuales con alumnas de otras escuelas.

Park Kyung en la escuela secundaria. Imagen difundida por los internautas coreanos. Créditos: Insight Ko

“Park Kyung era una persona particularmente aterradora para los estudiantes débiles. Golpeaba a los estudiantes discapacitados y, en particular, a los más jóvenes, e incluso entre sus compañeros de clase, escogía solo a los estudiantes pequeños o los más débiles y los golpeaba”, señaló, e indicó que, como agraviado, sentía impotencia al ver a su victimario triunfar.

Tras esta primera publicación, internautas preguntaron al denunciante por qué no reveló el caso hasta ahora. En una edición posterior, la víctima escribió que, antes, los hechos del pasado no le resultaban muy dolorosos, porque cuando promocionaba con Block B, Kyung no recibía mucha atención; sin embargo, "actualmente tiene una imagen de ser alguien justo y caballeroso”.

Finalmente compartió: “Park Kyung sabía que sus víctimas estaban allí. Incluso, hace dos o tres años, y las visitó para tratar de que se callaran”.

El 29 de setiembre, el rapero aceptó las acusaciones de bullying escolar y pidió disculpas públicas. Esta es la traducción completa de su comunicado, según Soompi.

Traducción del comunicado de Park Kyung en SNS. Foto: Captura Soompi

Traducción del comunicado de Park Kyung en SNS. Foto: Captura Soompi

Captura del comunicado de Park Kyung. Foto: @KYUNGPARK1992

