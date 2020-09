BLACKPINK estrena teaser de MV “Lovesick girls”: todo sobre el single principal de The Album [VIDEO]

A pocos días de la publicación de The Album, BLACKPINK ha lanzado el teaser del MV de su tema principal “Lovesick Girls”. El adelanto de 16 segundos fue suficiente para que los blinks colapsaran las redes sociales al compartir su entusiasmo por el material discográfico que promete hacer historia.

El estreno de The Album fue programado para el viernes 2 de octubre a las 12.00 a. m. (ET) y 1.00 p. m. (KST). Este se convertirá en el primer disco de larga duración de las idols del K-pop que debutaron en 2016.

"Lovesick girls", canción principal de BLACKPINK The Album. Foto: YG

Desde el anuncio de este proyecto, Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa se mostraron dispuestas a arrasar en el ámbito musical con este trabajo que congrega múltiples sorpresas que resumimos a continuación.

Las canciones de The Album

El primer álbum de BLACKPINK reunió ocho canciones entre las que se incluyen los singles de prelanzamiento “How you like that” y “Ice cream”. Este último hit fue interpretado en colaboración con Selena Gomez y contó con la composición de la mencionada cantante, Ariana Grande, TEDDY y más.

“Lovesick Girls" es el quinto tema del disco y además el título promocional. Este es el setlist de The Album revelado el 29 de setiembre (KST).

1. “How you like that”

2. “Ice cream” (feat. Selena Gomez)

3. “Pretty savage”

4. “Bet you wanna” (feat. Cardi B)

5. “Lovesick girls”

6. “Crazy over you”

7. “Love to hate me”

8. “You never know”

Setlist de The Album. Foto: YG Entertainment

Colaboración BLACKPINK y Cardi B

Así es. Los rumores sobre una colaboración entre BLACKPINK y Carbi B fueron confirmados tras revelarse el setlist de The Album. Como se pudo apreciar, el tema que las artistas asiáticas interpretarán con la rapera estadounidense se llama “Bet you wanna”.

La también compositora publicó en Twitter este mensaje a días de anunciarse el especulado trabajo conjunto.

Publicación de Cardi B en Twitter. Foto: Captura @iamcardib

Sobre “Lovesick Girls”

“Lovesick Girls” principalmente será de gran valor para los blinks. No solo por tratarse del título principal de The Album; sino que, además, porque Jisoo y Jennie figuran como escritoras del tema junto a Teddy, Løren y Danny Chung. Esta es la primera vez que las miembros son acreditadas oficialmente en el proceso creativo de su música.

Jennie y Jisoo de BLACKPINK en revista estadounidense. Créditos ELLE US.

Otro punto que causa gran entusiasmo: David Guetta participó en la composición de la canción. Junto al famoso DJ francés, trabajó Jennie, Teddy Park, 24, Brian Lee, Leah Haywood y R.Tee.

En el video teaser para el MV, publicado el 30 de setiembre (KST) en YouTube, se apreció a Jisoo mientras huía de algo, Jennie sentada en un auto estrellado y pintado por todos lados con la expresión “You+Me=4ever”, Lisa con la mirada vacía y su cabeza en el hombro de alguien, y a Rosé dentro de una bañera llena de tinta oscura. Casi al final, acompañadas por un instrumental de guitarra, al unísono cantaron la frase que ahora es el emblema de blink: “We are the lovesick girls”.

Videos conceptuales de The Album

Previamente, se revelaron los conceptos de las miembros para esta nueva era “Lovesick girls” a través de videos teaser, uno por cada integrantes.

YG lanza primer video conceptual sobre el comeback de BLACKPINK. Foto: composición LR/YG

