Billboard Fan Army 2020: ¿cómo votar por Super Junior en la semifinal contra Liam Payne?

¡SUPER JUNOR ha llegado a la semifinal de Fan Army Face-Off 2020 de Billboard! El grupo se encuentra cada vez más cerca de entrar a la ronda decisiva donde podría coronarse como el ganador de la votación online mundial, tal como lo hizo en la edición celebrada en 2018.

Para continuar avanzando, los idols del K-pop deberán vencer a su contrincante de la penúltima etapa: Liam Payne de One Direction.

SUPER JUNIOR, Billboard Fan Army Face-off 2020

Llegar hasta este punto no ha resultado nada fácil para SUJU, ya que en el camino ha tenido que sobrepasar a TXT, Billie Eilish, Beyoncé y a sus compañeros de agencia, EXO.

Contra este último se enfrentaron en los cuartos de finales protagonizando una votación muy reñida, debido a que a pocos minutos para el cierre, lograron imponerse por una diferencia mínima.

Por su parte, Liam Payne demostró el soporte de sus fans venciendo a Kanye West, Marshmello, Jennifer López y recientemente a la girlband TWICE.

Liam Payne: cantante, guitarrista y compositor británico de 27 años. Créditos: Capitol Records

Cualquiera sean los resultados, no cabe duda de que la final de Fan Army Face-Off 2020 dará de qué hablar por las razones que presentamos a continuación:

1. Si Liam Payne avanza, la final del concurso de Billboard será una contienda entre los Directioners, ya que al otro extremo de esta ronda compiten Niall Horan y Harry Styles, también miembros de One Direction.

2. Si SUPER JUNIOR se impone en la semifinal, la última batalla nuevamente será un versus para los ELF y los Directioners tal como en Fan Army Face-Off 2018, la más reciente edición. En ese entonces, hasta la final llegaron los famosos coreanos y Harry Styles. Como se mencionó, SJ logró vencer.

3. Sería destacable que SUPER JUNIOR y Harry Styles nuevamente coinciden en la última ronda.

4. Finalmente, si SJ gana el Fan Army Face-Off 2020, por sexta edición consecutiva el K-pop se llevaría la corona. En ese sentido el primer grupo en ganar fue BIGBANG, luego T-Ara en tres ediciones seguidas y más recientemente ellos.

¿Cómo votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-Off 2020?

La dinámica del concurso público de Billboard es sencilla y aquí resumimos los pasos que debes seguir para apoyar a SUPER JUNIOR.

1. Entra AQUÍ a la votación Fan Army Face-Off 2020. Dale clic a Vote Now!.

Pasos para votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-off 2020. Imagen: Captura Billboard

2. Te saldrá el siguiente recuadro para que completes tus datos. Coloca tu nombre o apodo en la primera fila y tu correo electrónico en la segunda.

Pasos para votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-off 2020. Imagen: Captura Billboard

3. Entrarás a la sección específica de votación. Primero dale clic a la opción Vote en la imagen de SUPER JUNIOR. Después, selecciona a la fecha pequeña que indica continuar.

Pasos para votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-off 2020. Imagen: Captura Billboard

3. Te mostrarán a los otros competidores. Por cada correo electrónico se pueden emitir 25 votos, así es que si gustas puedes apoyar a tu favorito de esta batalla. Si quieres respaldar solo a SUPER JUNIOR, nuevamente debes darle clic a la fecha ubicada en la parte superior.

Pasos para votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-off 2020. Imagen: Captura Billboard

4. Tu punto será válido una vez te salga el mensaje que verás en la foto. Para continuar votando hasta alcanzar el límite establecido por usuario, dale clic a Vote Again y repite todos los anteriores pasos.

Pasos para votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-off 2020. Imagen: Captura Billboard

5. Cuando ya no aparezca el Vote Again, significa que ya no podrás seguir participando con tu correo electrónico específico.

Pasos para votar por SUPER JUNIOR en Fan Army Face-off 2020. Imagen: Captura Billboard

¿Hasta cuándo puedo votar en la seminfinal de Fan Army Face-Off 2020?

La semifinal de Fan Army Face-Off 2020 cierra el próximo martes 6 de octubre al mediodía ET. En Perú sería a las 11 a. m. de ese mismo día, mientras que en Corea del Sur, a la 1 a. m. del miércoles 7.

Resultados temporales del versus entre SUPER JUNIOR y Liam Payne. Imagen: Captura Billboard

