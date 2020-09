Ari publica una carta tras revelarse su relación con Ryeowook de SUPER JUNIOR

El noviazgo de Ryeowook y Ari ha sido confirmado el 29 de setiembre del 2020. En todas partes del mundo, los fans de SUPER JUNIOR y los de la exmiembro de TAHITI celebran con mensajes de apoyo en las redes sociales.

En el ámbito del K-pop es difícil para los idols mantener una relación pública y es por eso que la de estos famosos se mantuvo en secreto hasta que surgieron fuertes rumores de citas finalmente respaldados por la firma SJ Label.

El cantante Ryeowook dedicó una carta a sus ELF sobre su relación con Ari. Foto: Instagram

A nombre personal, Kim Ryeowook compartió una extensa carta en LYSN donde se disculpaba con sus fans ELF.

“Ustedes me han dado amor y confianza, aún cuando yo no lo merezco, así que me siento muy apenado”, señaló en un fragmento de su misiva el cantante de 33 años.

Carta de Ari, exmiembro de TAHITI

Poco después, Ari se pronunció través de Twitter para aclarar las especulaciones sobre su vida personal y descartar ser parte de Shincheonji, movimiento religioso reconocido como el primer foco de contagio de la COVID-19 en Corea del Sur. Además, reveló que ya no funciona su cuenta de Instagram.

Ari, exmiembro de TAHITI, en Twitter. Foto: Captura @TAHITI__Ari

Esta es la traducción completa de su carta.

"Hola, soy Ari.

Estoy posteando esto para disculparme por causar cualquier tipo de incomodidad y aclarar cualquier malentendido. Primero que todo, me gustaría disculparme por herir sus sentimientos con los errores que he cometido.

Creé la cuenta del café con propósitos promocionales, pero involuntariamente los puse incómodos y me disculpo por eso. Ya que tengo experiencia en cafés, me ofrecí voluntariamente para embellecerlo, pero quiero clarificar que no voy a recibir ninguno de los beneficios del café. Creo que pueden haberse sentido heridos al enterarse a través de los posts en internet.

Lo siento mucho.

Además, nunca he usado anillos de pareja antes. Las fotos online son de anillos de diseños similares, pero no son anillos de pareja. Y sobre la foto de las flores, yo no hice el ramo, sino que simplemente recomendé la tienda en donde alguna vez tomé clases.

Soy cristiana, y no soy parte de Shincheonji. La foto de la mujer que la gente creyó era yo, en realidad no soy yo. 2 años atrás un superior mío me pidió aparecer en la radio y el lugar resultó llamarse Cheonji Ilbo. Aún no sé si ese medio de comunicación tiene algo que ver con Shincheonji. Lamento haber causado cualquier malentendido.

También me disculpo por incomodarlos usando el hashtag “Cita en Incheon” el año pasado. Los hashtag y post son todos auspiciados por una compañía, así que no puedo editarlos. En cuanto a las fotos en el wine bar, fui con una amiga cercana, ese bar también pertenece a mi amiga y la sombra también es ella. Me gustaría aclarar que él no estuvo ahí.

Acerca de los rumores de que fui a un lounge bar con un actor de musicales, él es el hermano de una miembro (de TAHITI) y nos hemos conocido por 9 años. Él quería que lo promocionara en Instagram, así que subí algo para él, y sólo estuve ahí para felicitarlo por abrir un lounge con mi compañera.

Lo siento por mantenerme en silencio hasta ahora. Creí que al aclarar solo heriría más sus sentimientos y tenía miedo de que pudiese dañarlo a él también como resultado. Esto es todo porque no fui capaz de separar mi vida personal de la profesional y no pensé las cosas detalladamente. Voy a esforzarme en tratar de comportarme maduramente desde ahora en adelante.

Creo que deben haberse sentido muy heridos, así que me siento mal de estar disculpándome. Estoy segura que no es suficiente para hacerlos sentir mejor, pero aún así quería disculparme.

De verdad lo siento mucho.

Me gustaría enfatizar que todo esto es verdad.

Además, mi Instagram personal, @tahiti_ari fue borrado. Lo digo porque mucha gente lo ha malentendido".

Ari, ex TAHITI, y Ryeowook de SUPER JUNIOR. Foto: Instagram

¿Quién es Ari?

Kim Sun Young (nombre real) nació el 22 de octubre de 1994 en Daegu, Corea del Sur. Fue maknae de TAHITI desde el debut del grupo en 2012 hasta 2016, año en que la banda se separó tras finalizar contrato con su agencia.

Ari continuó en el mundo de la música y el entretenimiento. Respecto a su vida personal, se sabe que mantuvo una relación amorosa durante 6 meses con Ilhoon de BTOB.

