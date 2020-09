SUPER JUNIOR D&E: “No love”, del miniálbum especial BAD LIAR, escala posiciones en Genie

El 28 de setiembre a las 6.00 p. m. (KST), SUPER JUNIOR D&E lanzó el mini álbum especial BAD LIAR. A la 1.00 a. m. del día siguiente se reportó que “No love”, el tema principal del disco, tomó el puesto 105 en su camino ascendente en el portal coreano de streaming Genie.

La subunidad de SUPER JUNIOR conformada por los miembros Eunhyuk y Donghae anticipó su nuevo proyecto musical con imágenes conceptuales y el video teaser del MV para la canción promocional.

Este último mostró parte de la coreografía y un instrumental pegadizo que causó furor entre los E.L.F. Poco después, sorprendieron con un adelanto más revelador.

Finalmente, BAD LIAR fue publicado y los fans pudieron escuchar completo el title track “No love”, revelado como una pista EDM de alta tensión. Su respectivo MV en YouTube mostró un elaborado aspecto visual y tuvo como protagonistas a los idols, una figura femenina extranjera y sus esperados pasos de baile.

Tras el estreno, los E.L.F buscan que el material escale posiciones en las plataformas musicales coreanas con miras a que Donghae y Eunhyuk puedan competir en los programas por un win. Como se informó inicialmente, “No love” ya logra ascender en Genie.

BAD LIAR es una edición especial de BAD BLOOD, el cuarto mini álbum de la subunidad, que fue publicado el 3 de setiembre. Además de compilar los cinco temas de la versión original y el estreno de “No love”, incluye el bonus track “What is your name?”.

Esta última canción interpretada por Donghae, Eunhyuk y Shindong y escrita por los dos últimos fue revelada por primera vez el año pasado.

