Do you like Brahms?: cómo se grabó el romántico beso entre Kim Min Jae y Park Eun Bin

SBS reveló el detrás de cámaras del episodio 8 de Do you like Brahms?, K-drama de romance acerca de dos intérpretes de música clásica que tiene como protagonistas a Kim Min Jae y Park Eun Bin.

A estas alturas de la historia, los dos jóvenes artistas desarrollaron sentimientos mutuos luego de hacerse amigos por una situación en común: los dos tenían amores no correspondidos.

En el octavo capítulo, una de las escenas claves fue la confesión del pianista Park Joon Young hacia Chae Song Ah. Tras repetirle la declaración de amor cuatro veces, él sella el momento con un beso en la sala de piano.

Para lograr la escena no se requirió repetir muchas tomas. Los actores se prepararon ajustando sus posiciones cerca al piano, donde el director le indicó a Park Eun Bin cómo debía apoyarse en el instrumento, gestos que demostrarían el nerviosismo de su personaje.

Al grabar la segunda toma, los actores no pudieron evitar la risa tras el sonido de las teclas cuando la protagonista retrocede un paso y choca ligeramente con el instrumento.

Do you like Brahms? se emite los lunes y martes por SBS. El K-drama está a la mitad de su jornada, con el capítulo final programado para el 20 de octubre.

