BTS: “Dynamite” recupera primer lugar en Billboard Hot 100

🎉Billboard #Hot100 No.1 AGAIN🎉

아미 여러분 덕분에 또 한번의 기적이 일어났습니다.#BTS_Dynamite 에 꾸준한 사랑 보내주시는 전 세계 아미 여러분, 정말 감사합니다!



Thank you #BTSARMY for your support and love. You made this happen!#LifeisDynamite #ShiningthroughHOT100 https://t.co/8IQWgpGDIo