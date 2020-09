2020 Brand of the Year Awards: lista completa de ganadores con BTS, Seo Ye Ji, IU y más

Los 2020 Brand of the Year Awards han revelado su lista completa de ganadores. En la misma, BTS brilla como la mejor marca de grupo ídolo masculino, IU fue la modelo favorita y Seo Ye Ji se impuso entre las actrices coreanas.

La premiación anual organizada por el Comité de Marcas de Consumidores de Corea y supervisada por el Foro de Consumidores de Corea galardonó a los nombres más destacados en las diversas categorías de la industria según el voto online del público.

Los ganadores de la presente edición fueron escogidos por un total de 550.000 ciudadanos, conforme a los datos de los medios locales. Aquí reproducimos los resultados completos publicados el 28 de setiembre.

2020 Brand of the Year Awards: ganadores

-Idol masculino: BTS

Idol masculino de 2020 Brand Of The Year Awards: BTS. Foto: Big Hit

-Idol femenina: Oh My Girl

-Solista masculino: Kang Daniel

-Solista femenina: Chungha

-Ícono hot: SSAK3

-Estrella idol masculina en ascenso: AB6IX

-Estrella idol femenina en ascenso: APRIL

-Idol masculino rookie: CRAVITY

Idol masculino rookie de 2020 Brand Of The Year Awards: CRAVITY. Foto: STARSHIP

-Idol femenina rookie: Weeekly

-Banda idol: DAY6

-Cantante masculino de trot: Im Young Woong

-Cantante femenina de trot: Second Aunt Kim Davi (Kim Shin Young)

-Artista Soul R&B: Heize

-Rapero: Lee Young Ji

-OST: “Aloha” de Jo Jung Suk (Hospital playlist)

-Actriz: Seo Ye Ji (It’s okay to not be okay)

Actriz de 2020 Brand Of The Year Awards: Seo Ye Ji. Foto: tvN

-Actor: Jo Jung Suk

-Actriz en ascenso: Han So Hee

-Actor en ascenso: Ahn Bo Hyun

-Actriz novata: Jeon Mi Do (Hospital playlist)

-Actor novato: Lee Jae Wook

-Actriz “ladrona de escenas”: Shim Eun Woo

-Actor “ladrón de escenas”: Kim Young Min (Crash landing on you y World of the married)

-Actriz-ídolo: Lee Naeun de APRIL

-Actor-ídolo: Rowoon de SF9

-Estrella masculina de variedades: Yoo Jae Suk

Estrella masculina de variedades de 2020 Brand Of The Year Awards: Yoo Jae Suk. Foto: FNC

-Estrella femenina de variedades: Jang Do Yeon

-Estrella ídolo de variedades: Ravi de VIXX

-Celebridad TikToker: Rain

-Animador: Kwanghee

-Animador especialista: Kang Hyung Wook

-Animador de deportes: Kim Dong Hyun

-Comediante femenina: Kim Min Kyung

-Comediante masculino: Moon Se Yoon

-Presentador: Kim Sung Joo

-Multianimadora: Son Dambi

-Multianimador: Lee Seung Gi

-Modelo femenina de publicidad: IU

Modelo femenina de publicidad de 2020 Brand Of The Year Awards: IU. Foto: EDAM Entertainment

-Modelo masculino de publicidad: Im Young Woong

-DJ de radio: Jung Eun Ji de Apink

-Mejor pareja: Choi Yang Rak, Paeng Hyun Sook

-YouTuber celebridad: Hyeri de Girl’s Day

-Programa de variedades y música: Mister trot de TV Chosun

-Programa de variedades de fin de semana: How do you play? de MBC

-Programa de variedades web: MMTG

-Programa de entrevistas: You quiz on the block de tvN

-Drama: Hospital playlist de tvN

