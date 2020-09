Rosseane Park, Park Chaeyoung, o simplemente Rosé. Tres nombres para una sola mujer que vive apasionada con la música. La vocalista de BLACKPINK protagonizó una editorial fotográfica para la revista coreana W, donde compartió sus expectativas para el comeback de la girlband con The Album.

“Es nuestro primer disco de estudio, hemos trabajado tanto en él por largo tiempo. Lo estamos lanzando cerca de cuatro años desde nuestro debut y nos estamos preparando arduamente para dar una buena impresión con ello”, resaltó la artista sobre el proyecto.

La idol de 23 años tuvo una colaboración con G-Dragon en “Without you” mientras era trainee de YG. Al escuchar el clip grabado hace ocho años, es evidente que su estilo vocal es distinto al que ahora luce en BLACKPINK.

La intérprete explicó que ello se debe a que, en el primer caso, aún no tenía claro qué clase de sonido quería mostrar en su voz. “No había pasado mucho tiempo de mi llegada a Corea desde Australia, donde cantaba como hobbie. En ese tiempo, no sabía el estilo de música que me gustaba o el que deseaba usar como cantante. Estaba muy nerviosa”, relató.

“Al avanzar como trainee, logré descubrir qué artistas me gustaban y en qué clase de cantante quería convertirme. Incluso yo noto la diferencia cuando escucho ‘Without you’”, manifestó.

Aunque es difícil definir con exactitud qué es un ‘buen cantante’, Rosé comentó que para ella es clave dominar habilidades interpretativas.

“Es una pregunta compleja. Probablemente no se trata solo de tener buen ritmo y entonación. Creo que un buen cantante es alguien que puede convertir el mensaje de la canción en su propia historia y llevar esas emociones a los oyentes. Estoy trabajando mucho para llegar a ser alguien así”.

