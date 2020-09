Lee Dong Wook sobre Jo Bo Ah: “Confío mucho en ella en el set, es muy madura y reflexiva”

Uno de los K-dramas de octubre más esperados es The tale of nine tailed, historia de fantasía que protagoniza por Lee Dong Wook y Jo Bo Ah que, como cereza en el pastel, marca el regreso a la TV de Kim Bum, uno de los F4 de Boys over flowers.

Con su estreno programado para el miércoles 7, los actores principales lucieron su química en una sensual sesión fotográfica para Dazed Korea.

Lee Dong Wook y Jo Bo Ah. Fotos: Dazed Korea

En conversación con el medio, las estrellas revelaron cómo fue trabajar juntos por primera vez.

Lee Dong Wook halagó el carácter de Jo Bo Ah y la describió como una mujer “muy madura y reflexiva". "Confío mucho en ella al punto que parece que soy el más joven de los dos.”

Jo Bo Ah, que previo a The Tale of nine tailed fue la heroína de Forest (KBS2), aseguró que se sintió muy cómoda con la estrella de Goblin. “Aunque él es mi senior (experiencia actoral), me trata con familiaridad. Es muy considerado y trata de seguir mi ritmo ya sea al conversar o trabajar”.

En el adelanto del número de Dazed que saldrá a los escaparates en octubre, el actor de 38 años reveló que prefiere dejar espacio a la improvisación para interpretar a sus personajes.

“No creo que la opción correcta sea analizar y apegarse demasiado al guion. Mientras más te involucras con el texto, puedes quedarte encasillado solo con la propuesta del escritor”, propuso.

“Creo que la performance es más convincente cuando expresas libremente las emociones y acciones que aparecen en el momento, lo que pasa espontáneamente en el set durante el rodaje”.

Mira el tráiler para The tale of nine tailed, K-drama que aborda la leyenda de los gumihos o zorros de nueve colas.

