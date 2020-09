Kpop: Wonho anuncia su regreso tras el mini álbum debut Love Synonym #1. Right for me

El idol del K-pop Wonho sorprendió a sus fans en pleno concierto online #IWONHOYOU cuando dio noticias sobre su regreso musical. Horas después, su agencia confirmó el anuncio y aquí te contamos de qué se trata.

La estrella coreana de 28 años realizó su debut solista el 4 de setiembre del 2020 con el lanzamiento del mini álbum Love Synonym #1. Right for me, que contó con 8 temas, incluyendo el presingle “Losig you” y el promocional “Open mind”.

El disco tuvo un excelente desempeño en las listas internacionales. El mismo día del estreno logró el número uno en el chart K-pop de iTunes y todas sus canciones se ubicaron en el Top 100, además, tomó el puesto 3 de los álbumes mundiales.

A los largo de los días, continuó cosechando más éxitos. A nivel local, si bien no pudo tener un win en programas musicales, dejó buenas impresiones, y en recientes actualizaciones, fue el artista con mayor crecimiento en Gaon Social Chart (puesto nueve según datos del 24 de setiembre).

Wonho en Gaon Social Chart. Foto: @MaxWeneer

Al culminar las promociones oficiales de esta era debut, Wonho realizó su concierto global online #IWONHOYOU el 27 de setiembre al mediodía (KST). En la gala, anunció a sus fans: “Los preparativos para mi próximo álbum casi han terminado. Creo que podré volver a WENEE muy pronto”.

Wonho en concierto #IWONHOYOU. Foto: @official__wonho

Poco después, la agencia que lo gestiona, HIGHLINE Entertainment, confirmó las buenas nuevas. Si bien no dio fecha exacta, es seguro que será presentado muy pronto este 2020.

“Wonho se está preparando para regresar dentro de este año. El momento exacto aún no se ha decidido”, afirmó la firma a través de un portavoz.

Como adelanto, según informes aún por confirmar, se reporta que el próximo álbum tendría como tema principal a “FLASH”, una canción que el idol creó para los WENEE y que interpretó por primera vez en su show en línea previo a su debut oficial.

