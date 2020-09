La televisora coreana JTBC confirmó que detuvieron el rodaje del K-drama Run on luego de que un integrante del staff fuera detectado positivo en la prueba COVID-19. Ello ocurre a un mes de que casos similares afectaran la producción de dramas en KBS y tvN.

“Un miembro del equipo de producción fue confirmado con resultados de haber contraído el virus. Inmediatamente, suspendimos la grabación y todos los actores y demás personal que estuvo en el mismo espacio que el paciente confirmado están actualmente en cuarentena y se sometieron a la prueba”, revelaron en un comunicado sobre la aplicación del protocolo.

Los protagonistas del drama incluyen al cantante de ZE:A Im Siwan (Strangers from hell, 2019), Shin Se Kyung (Rookie Historian Goo Hae-ryung, 2019) y la integrante de SNSD Sooyoung (Man in the kitchen, 2017).

Del reparto principal, tanto Im Siwan como Shin Se Kyung se sometieron a la prueba y guardan cuarentena. Sus resultados saldrían el lunes 28.

El dorama "Run On" es protagonizado por Im Si Wan y Shin Se Kyung. Crédito: HanCinema

Por otro lado, un representante de la agencia Saram Entertainment señaló que Sooyoung y sus managers no estuvieron en contacto con el paciente confirmado, por lo que no les han convocado para hacer el test. Sin embargo, están cumpliendo con cuarentena preventiva y están a la espera de los resultados de otros integrantes de la producción.

Sobre Run on

Run On es un drama de género romance ambientado en el mundo del deporte. Sigue la historia de Ki Sun Kyum, un exatleta que se convierte en agente deportivo. Él conoce a Oh Mi Joo, una traductora de cine que ha aprendido a guardar sus emociones para ella misma.

La serie confirmó su elenco en junio y programaba su lanzamiento para finales del 2020.

