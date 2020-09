BTS revela fecha para el lanzamiento de BE (Deluxe Edition), su nuevo álbum coreano

El 28 de setiembre a la medianoche (KST), BTS reveló en Twitter y Weverse que su nuevo álbum coreano lleva por título BE. En su anuncio, la famosa boyband también confirmó la fecha exacta de su comeback.

Debido a la COVID-19, este año, el septeto de K-pop no pudo celebrar sus anticipados conciertos mundiales que prometían sumar récords a su carrera en el ámbito musical; sin embargo, se mantuvo más activo que nunca, estrenando contenido en coreano, japonés e inglés.

BTS en el Día de la juventud coreana. Foto: Twitter Big Hit

Su más reciente publicación fue “Dynamite”, single en inglés que suscitó éxito sin precedentes. El grupo demostró no solo ser líder en el género musical de su país natal, sino también ‘superestrellas globales del pop’.

Los famosos coreanos brindaron declaraciones sobre sus logros en programas locales e internacionales. También actuaron para shows de alcance global como MTVA VMAs 2020, iHeartRadio Music Festival y más.

En ese contexto, los ARMY esperaban noticias oficiales sobre el nuevo disco coreano de BTS, ya que constantemente recibieron novedades por parte de los miembros en los videoblogs.

Según palabras de los idols, este nuevo material presentaría su lado más personal como artistas y agrupación debido a que se involucraron completamente en el proceso creativo en todos los aspectos, desde la música hasta el diseño, composición y concepto. Además, cada uno desempeñó un rol fundamental en la autoproducción. Jimin fue el mánager y vocero.

Finalmente, el 28 de setiembre, se reveló los primeros detalles oficiales. En Weverse y en el Twitter de Big Hit Entertainment, se publicó una foto con el nombre del material musical, la fecha de lanzamiento y la fecha en la que comienza la preorden.

De esta manera, se supo que el disco se llama BE y que será estrenado el 20 de noviembre a la medianoche EST (2 p. m. hora en Corea del Sur). La preorden comenzará el 28 de setiembre a las 11.00 a. m. KST (9.00 p. m. del 27 de setiembre en Perú).

Anuncio del comeback de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

En Weverse, se brindó un detalle adicional: BE se lanzará como una Deluxe Edition (edición especial) y presentará “la música más ‘BTS-esque’ hasta ahora" con el mensaje de que “incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa”.

Cabe resaltar que BE será el primer lanzamiento coreano de BTS desde Map of the soul: 7, su cuarto álbum de estudio que fue publicado el 21 de febrero del 2020.

BTS en promociones de Map of the soul: 7. Foto: Big Hit Entertainment

BTS, últimas noticias:

PUEDES VER BTS Week: horarios para ver especial de una semana en The tonight show starring Jimmy Fallon

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.