Seo Ye Ji y Joo Ji Hoon aparecen en video promocional de la serie Men of harem de Naver

El webtoon Men of harem de Naver presentó un nuevo video promocional donde aparecen como protagonistas Seo Ye Ji, actriz de It’s okay to not be okay, y Joo Ji Hoon, de Kingdom, y los resultaron encantaron al público.

El canal oficial en YouTube de Serie Naver compartió el clip de una duración de un minuto con 10 segundos. Este tiempo habría sido suficiente para que los fanáticos de ambas celebridades pidieran el lanzamiento del drama inspirado en esta historia.

PUEDES VER Seo Ye Ji cuenta cómo influyó en ella su personaje en It’s okay to not be okay

El video promocional muestra al inicio a Seo Ye Ji narrando un poco la trama de Men of harem, al igual que Joo Ji Hoon.

Los fanáticos, al ver el gran talento de los dos actores coreanos, inmediatamente empezaron a pedir que se realice un drama de este famoso webtoon de Naver.

Aquí algunos comentarios de YouTube traducidos al español.

Comentarios sobre la actuación de Seo Ye Ji y Joo Ji Hoon para Men of harem. Foto: Captura YouTube

Como se sabe, Men of harem es un webtoon escrito por Alpha Tart que narra una historia romántica sobre la emperatriz Ratil. Actualmente, se estrenan nuevos episodios cada miércoles y domingos desde Serie Naver. Puedes verlo AQUÍ (los primeros capítulos son gratis).

Te compartimos el video promocional de Seo Ye Ji y Joo Ji Hoon.

Seo Ye Ji de It’s okay to not be okay

Junto a Kim Soo Hyun, la actriz Seo Ye Ji remontó su popularidad con el drama psicológico It’s okay to not be okay. Puedes ver todos los capítulos de este K-drama desde la plataforma de Netflix, AQUÍ.

En una reciente entrevista, la celebridad surcoreana reveló que su personaje como Moon Young le ayudó a curar algunas heridas del pasado. Asimismo, dijo que viene evaluando propuestas para volver a la televisión y cine.

Seo Ye Ji protagonizó It's okay to not be okay junto a Kim Soo Hyun. Foto: composición Diario La República /HarperBazaar/tvN

PUEDES VER Kim Soo Hyun de It’s okay to not be okay participará en un nuevo proyecto para COSRX

Joo Ji Hoon de Kingdom

Por su parte, Joo Ji Hoon, quien interpretó al príncipe heredero en Kingdom, también estaría analizando proyectos para el 2021.

Puedes gozar de este drama coreano con subtítulos en español desde Netflix. En el siguiente enlace tendrás acceso a todos los capítulos, AQUÍ.

Seo Ye Ji, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.