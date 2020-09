El musical militar “Return, the promise of the day” despidió su breve temporada este sábado 26 de setiembre. Uno de los momentos más esperados fue la aparición de Xiumin y D.O, integrantes de EXO, entonando juntos uno de los temas de la obra.

Return es la historia de un grupo de soldados que buscan los restos de los combatientes que sacrificaron su vida durante la guerra para proteger a Corea del Sur. El personaje principal es Seung Ho, un veterano que regresa al campo de batalla años después para recuperar los vestigios de sus compañeros.

PUEDES VER Kpop: 17 idols que terminan su servicio militar obligatorio en 2020

A lo largo de la obra se alterna la versión presente de Seung Ho con su versión juvenil interpretada por el famoso Do Kyungsoo. Xiumin tiene el rol de Hyunmin, el nieto de Seung Ho, que acompaña a su abuelo en la expedición.

Las escenas donde las dos estrellas compartieron el escenario al mismo tiempo fueron de las más emocionantes para EXO-L, ya que ambos están inactivos en su grupo K-pop desde el 2019 debido a que cumplen el servicio militar.

Puedes ver una compilación AQUÍ.

Xiumin y Kyungsoo se despiden así de sus personajes, puesto que dentro de pocos meses serán dados de baja y volverán a su rutina como idols. El primero terminará el servicio el 6 de diciembre, mientras D.O lo hará el 25 de enero del año próximo.

EXO: Xiumin y Kyungsoo en Return, the promise of the day. Foto: captura vía 박리린

Sobre “Return, the promise of the day”

Aunque la temporada del musical se anunció en mayo con más de 20 funciones presenciales, estas se cancelaron debido a la COVID-19. En su lugar, se realizó una premiere online gratuita por VLive (julio), y tras evaluar el contexto se reprogramó el espectáculo para su transmisión en vivo en cuatro funciones.

Los boletos para Return, con un valor aproximado de 23 dólares, estuvieron entre los más vendidos de la plataforma Interpark. El show incluía subtítulos en inglés para los fans internacionales.

Puedes ver más imágenes de la transmisión en la galería de esta nota.

EXO, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.