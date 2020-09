El grupo K-pop ENHYPEN, conformado tras el exitoso reality I-LAND, todavía no ha realizado su debut pero ya puede presumir de gran popularidad entre sus fans. Ser la nueva agrupación de Big Hit Entertainment los puso en los ojos de la industria.

Esta fama que han atraído los siete miembros (Yung Won, Jay, Jake, Hee Seung, Sung Hoon, Sun Oo y Ni-Ki) les causó vivir un episodio de acoso mientras pretendían viajar en el aeropuerto de Gimpo en Seúl.

Los integrantes de ENHYPEN tal vez no imaginaron la gran audiencia que asistió a verlos en el aeropuerto debido a que no solo Corea del Sur, sino el mundo entero, viene cumpliendo medidas de distanciamiento social por la pandemia, sin embargo, esto no le habría importado a un grupo de personas conocidas como ‘sasaengs’.

En un inicio solo había un reducido número de periodistas, quienes siempre cubren la llegada o abordaje de los artistas, pero con el pasar de los minutos empezaron a llegar decenas de jóvenes.

Cuando aparecieron los siete miembros de ENHYPEN, los ‘sasaengs’ se abalanzaron contra ellos e intentaron tomarles fotos e incluso tocarlos.

Los fans vienen identificando a los sasaengs que estuvieron acosando a ENHYPEN en el aeropuerto por medio de las redes sociales. Foto: Twitter

Según se puede ver en las imágenes compartidas por los medios, los artistas K-pop trataron de protegerse a sí mismos agrupándose.

Incluso portales como Newsen calificaron este momento como “caótico”.

Según los fanáticos, Jake fue el que sufrió más de este acoso porque terminó llorando y en un momento tuvo que ser sostenido por uno de sus compañeros para seguir avanzando entre la multitud.

Tras este incidente, los fans empezaron a exigir más protección para Yung Won, Jay, Jake, Hee Seung, Sung Hoon, Sun Oo y Ni-Ki y Big Hit Entertainment, bajo Be:Lift, hizo lo suyo y emitió el siguiente comunicado.

"Gracias a todos los fans que continúan amando y apoyando a ENHYPEN.

Para crear una cultura de fans saludables y proteger los derechos de los artistas, nos gustaría proporcionar las siguientes pautas.

1. Queda prohibido visitar espacios privados o lugares desconocidos para el público (oficina de la empresa, estudio de práctica, residencia de artistas, aeropuertos, intentar abordar el mismo avión y otros lugares que no hayan sido anunciados en Weverse).

2. Queda prohibido acechar a los artistas. No intente contactar, visitar, acercarse, hablar o tener contacto físico continuamente. Tampoco intentar ingresar a actividades de familiares, amigos o conocidos de los artistas.

3. Queda prohibido comprar o vender información de los artistas.

4. Tomar fotografías, videos o grabaciones de audio, excepto cuando y donde se encuentre sea permitido.

*Áreas donde se prohíben fotos y videos: aeropuertos (mostrador de boletos, puesto de control de seguridad, salón, tiendas, libres de impuestos, puerta de embarque, zona de operaciones, área de manejo de equipaje, etc.), estaciones de transmisión, lugares de actuación donde tales actividades se encuentren prohibidas".

