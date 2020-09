Chen de EXO: profesor de canto analiza la técnica vocal del idol K-pop

El pasado 21 de septiembre se celebró el cumpleaños de Chen de EXO, uno de los mejores cantantes de Corea del Sur. Kim Jongdae ha sido alabado innumerables veces por críticos de música de Asia y el exterior (entre youtubers y vocal coach), pero nosotros queríamos mostrar cuál sería la reacción y opinión de un maestro de canto al escucharlo por primera vez y sin conocer a grandes proporciones el mundo del K-pop.

Por ello, buscamos a Manuel Ortega, músico y profesor en Lima Music Studio, quien nos sorprendió al hablar a detalle sobre las impresiones que tuvo de este gran arista surcoreano.

Cabe destacar que el maestro de canto fue invitado a escuchar dos canciones de Chen de EXO “Sorry not sorry” y “Beautiful good bye” de su primer mini álbum April, and a flower 사월, 그리고 꽃 (tanto en versión estudio como en presentación en vivo). Asimismo, se envió a Manuel Ortega un video de compilación de las estrofas con notas altas que le ha tocado interpretar.

También se debe de acotar que es la primera vez que el profesor de Lima Music Studio escucha a un artista masculino de K-pop. Ya que solo tuvo la oportunidad de escuchar un tema de Chung Ha por sus alumnos. La opinión que emite es íntegramente enfocada a su técnica vocal (entonación, afinación, ritmo, modulación, interpretación y dominio escénico).

Manuel Ortega no solo quedó sorprendido con el talento de Chen de EXO, también se animó a catalogarlo como una de las ‘voces más prodigiosas que ha escuchado’.

PUEDES VER Chen reaparece con EXO y celebran juntos el triunfo de Baekhyun [VIDEO]

“Sorry not sorry” de Chen de EXO

Hablamos con el músico peruano de “Sorry not sorry” y nos comentó que le sorprendió la dinámica vocal que usa Kim Jongdae a la hora de cantar.

“Utiliza varios efectos. Tiene una línea melódica limpia y de primera impresión puedo decir que es un gran intérprete. No solo canta, también interpreta, algo que no muchos cantantes ‘famosos’ no pueden hacer. Muchos podrán tener buena voz, pero es muy difícil la interpretación”.

Asimismo, nos dijo que su dinámica vocal es impecable porque puede pasar de un registro a otro, al igual que los falsetes.

“De más está decir que tiene un rango vocal amplio, pasa fácilmente de un registro a otro sin ninguna dificultad a la vez que tiene una buena colocación, es decir que tiene una técnica para que la voz no suene tan chillona, pero que tampoco suena tan grave. Es una voz muy colocada en el cual ejerce mucha dicción, se puede entender lo que él dice, por eso puede conectar mejor con su público”.

“Beautiful goodbye” de Chen de EXO

Cuando llegó el turno de hablar sobre “Beautiful goodbye”, Manuel Ortega destacó la tesitura vocal de Kim Jongdae. Es decir que con esta canción demostró correctamente desde puede hacer desde la nota más baja hasta la más alta.

“Lo que más me sorprendió fue que demostró cómo pudo llegar a notas muy altas. Estamos hablando de tres octavas y media, entonces es muy alta. Al igual que el anterior (Sorry not sorry) su característica es que proyecta un efecto airoso o susurrado”.

También destacó que Chen es un cantante tenor, lo que significa que no solo puede llegar a notas agudas, sino graves y con buena colocación.

Al escuchar el compilado de extractos en notas altas interpretadas por Jongdae, Manuel Ortega también quedo sorprendido que el artista de K-pop tenga los cuatro registros vocales bien desarrollados (primero, voz de pecho -con la que hablamos-, segundo, voz de cabeza o conocida también como ‘voz de caricatura’, tercero, voz mixta, una combinación de las anteriores y la cual es difícil de dominar por un cantante y cuarto, falsetes).

Sobre la diferencia de la voz en estudio y en vivo

Manuel Ortega opinó que no encontró mucha diferencia entre ambas versiones (voz grabado en estudio con la de en vivo).

“Hay una mínima diferencia y es algo muy difícil de encontrar en un artista porque generalmente suenan muy distinto en concierto a las grabadas en estudio. Y es aquí donde denota su técnica vocal”.

Sobre Manuel Ortega

Manuel Ortega, así como muchos peruanos se vieron afectados por la pandemia. Nos contó que los primeros meses no pudo trabajar, pero los siguientes tuvo que reinventarse junto a sus compañeros de Lima Music Studio, por lo que dan clases personalizadas de canto vía teleconferencia.

La academia de canto Lima Music Studio ofrece asesoramiento para todos aquellos que quieran educar su voz. Puedes contactarlos a través del teléfono o WhatsApp: 943-298-403. También en su cuenta oficial en Facebook AQUÍ.

Cuenta de Instagram de Lima Music Studio. Foto: Captura @limamusicstudio

Chen de EXO, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.