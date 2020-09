Tras el éxito con Love alarm, Song Kang ya tendría un nuevo proyecto como protagonista del drama I know but de la cadena jTBC, junto a la actriz Han So Hee, conocida por su papel en Abyss.

Diversos medios coreanos vinieron especulando por algunas semanas sobre el nuevo K-drama que juntará a los populares actores, y en respuesta las compañías de los artistas emitieron un comunicado oficial.

Namu actor, empresa que maneja la carrera de Song Kang dijo a Dong-A-com que es uno de los varios trabajos que le sugirieron a su estrella.

Este fue el comunicado sobre el recordado actor de Love alarm.

“Estamos analizando la propuesta. Por favor, comprendan que con la situación global actual estamos siendo más minuciosos”.

Por parte de Han So Hee, la compañía 9Ato Entertainment sostuvo: “Es un trabajo que fue propuesto y analizado. Todavía estamos analizando”.

Sobre el drama I know but de jTBC

Ejecutivos de jTBC informaron que vienen trabajando en la producción del K-drama I know but cuya trama será sobre un romance de Jae Eon, una mujer que no cree en el amor, pero terminará conociéndolo en la persona menos esperada.

El director será Kim Ga Ram, conocido por sus trabajos en Vampires detective, Devil’s joy y Chhosun marrige factory.

I know but esta inspirado en el webtoon Essential love culture (알고 있지만, nombre de la serie en hangul) de Jung Won, quien además será guionista del drama para jTBC.

Sobre Song Kang

En junio de 2020, Song Kang junto a Kim So Hyun y todo el elenco de actores de Love alarm culminaron las grabaciones de la segunda temporada del K-drama de Netflix.

