Fans de los K-dramas esperan la llegada de octubre 2020, pues varias de estas producciones se cuentan entre las más esperadas del año. Como es usual, hay contenido para todos los gustos: misterio, fantasía, comedia y romance.

Entre los actores coreanos que aparecerán en pantalla están Lee Dong Wook, Kim Bum, el regreso de Bae Suzy después de Vagabond, Kristal y Yoo In Na.

Cabe resaltar que algunas producciones que figuran aquí tuvieron que reprogramar su estreno debido a los retrasos en las grabaciones causados por la COVID-19. Estas son las fechas actualizadas para los dramas que se emiten en el décimo mes del año.

Private Lives

Fecha de estreno: 7 de octubre (miércoles y jueves por JTBC)

Un grupo de estafadores unen sus habilidades para revelar los secretos de la nación aunque eso los lleve a enfrentarse a una poderosa compañía.

Actores de Private life

-Seo Hyun es Cha Joo Eun

-Go Kyung Pyo es Lee Jung Hwan

-Kim Hyo Jin es Jung Bok Ki

-Kim Young Min es Kim Jae Wook

Do Do Sol Sol La La Sol

Fecha de estreno: 7 de octubre (miércoles y jueves por KBS)

Comedia romántica musical. La academia de piano La La Land será el punto de reunión para dos jóvenes: una pianista experta que cayó en bancarrota y un joven part-timer que se decide a ayudarla.

Actores de Do Do Sol Sol La La Sol

-Go A Ra es Goo Ra Ra

-Lee Jae Wook es Sun Woo Joon

-Kim Joo Hun es Cha Eun Seok

-Ye Ji Won es Jin Sook Kyung

The tale of nine tailed

Fecha de estreno: 7 de octubre (miércoles y jueves por tvN)

The tale of nine tailed trae de vuelta al personaje mitológico Gumiho (zorro de nueve colas). Yi Yeon es una de estas criaturas, que ahora se desempeña como funcionario público entre este mundo y el inframundo, vigilando el orden. Una productora de televisión descubrirá que Yi Yeon tiene un misterio detrás y se propondrá descubrir su identidad.

Actores de The tale of Gumiho

-Lee Dong Wook es Yi Yeon

-Jo Bo Ah es Nam Ji Ah

-Kim Bum es Yi Rang

-Kim Yong Ji es Yoo Ri

Search

Fecha de estreno: 17 de octubre (sábados y domingos por OCN)

Kristal regresa a los dramas como protagonista de Search, en el que un grupo de investigadores trabaja para descifrar misteriosas desapariciones y asesinatos que ocurren en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas (DMZ).

Actores de Search

-Jang Dong Yoon es Yong Dong Jin

-Kristal es Son Ye Rim

-Yoon Park es Song Min Kyu

-Moon Jeong Hee es Kim Da Jung

Start Up

Fecha de estreno: 17 de octubre (sábados y domingos por tvN)

Seol Dal Mi es una joven talentosa en el mundo de la tecnología. En busca de capital para abrir su propio negocio, abandona la universidad y busca un trabajo de tiempo parcial. Por otro lado, Nam Do San es fundador de Samsan Tech, sin embargo, este emprendimiento no está resultando bien.

Los personajes tendrán un nuevo aliento a sus sueños en el mundo de las start-up al reunirse en un lugar llamado ‘Sand Box’.

Actores de Start Up

-Bae Suzy es Seo Dal Mi

-Nam Joo Hyuk es Nam Do San

-Kim Sun Ho es Hang Ji Pyung

-Kang Ha Na es Won In Jae

The spy who loved me

Fecha de estreno: 21 de octubre (miércoles y jueves por MBC)

Comedia romántica de suspenso sobre una mujer que se ha casado dos veces. Coincidentemente, tanto su exesposo como su actual pareja resultan ser espías. El peligro se acercará a ella y sus identidades secretas saldrán a la luz.

Actores de The spy who loved me

-Yoo In Na es Kang A Reum

-Eric es Jeon Ji Hoon

-Lim Ju Hwan es Derek Hyun

Kairos

Fecha de estreno: 26 de octubre (lunes y martes por MBC)

Kairos es un drama de suspenso y misterio perfecto para quienes disfrutan la temática de los viajes en el tiempo. Un hombre tiene una vida feliz y perfecta con su familia, sin embargo, todo cambia cuando su hija es secuestrada. En su desesperación, se contacta con Han Ae Ri, que vive un mes atrás en el tiempo, para tratar de cambiar el pasado.

Actores de Kairos

-Shin Sung Rok es Kim Seo Jin

-Lee Se Young es Han Ae Ri

-Nam Gyu Ri es Kang Hyun Chae

-Ahn Bo Hyun es Seo Do Kyun

