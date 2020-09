Miyeon de (G)I-DLE y Hwiyoung de SF9 juntos en próximo Kdrama web romántico Replay

Los idols del K-pop Miyeon y Hwiyoung participarán juntos en un próximo dramaweb de romance llamado Replay.

Este 24 de setiembre, el medio OSEN reportó que la vocalista de (G)I-DLE y el rapero de SF9 fueron escogidos para integrar el casting del nuevo K-drama. Tras el informe, la compañía responsable de la producción confirmó que completaron la selección de actores principales y que ya comenzaron la etapa de rodaje.

Miyeon de (G)I-DLE y Hwiyoung de SF9. Foto: Composición CUBE / FNC

¿De qué tratará Replay?

Replay retratará un tierno romance de jóvenes de 18, que afrontan una etapa en la que son inseguros y torpes, pero inocentes y persistentes en sus ideales.

Xports News adelantó: “Al igual que el título Replay, se desarrolla de una manera que reproduce el pasado del presente”.

Actores de Replay

Elenco del K-drama Replay. Foto: Naver

Kim Min Chul será el protagonista masculino. Aunque es novato en el medio, desde su debut en 2019 sorprendió por su desempeño en sus tres únicos dramas: Dating class (tvN D Story), I have a secret (Naver TV) y Melting me softly (tvN).

Miyeon de (G)I-DLE será la protagonista femenina en esta producción, que marca su debut como actriz. Por otro lado, desde que en 2018 incursionó junto a su grupo en el ámbito del K-pop destacó por sus habilidades vocales y presencia en el escenario.

Hwiyoung será Lee Ji Hoon, el tercer personaje principal de la historia. El rapero, actualmente, protagoniza la serie DokGoBin is updating junto a su compañero de SF9 Inseong, mientras se prepara un nuevo protagónico en The mermaid prince: The beginning, segunda temporada del romance The mermaid prince.

El elenco de Replay es completado por Choi Ji Soo en el papel de Im Seo Eun, Marco como Shim Tae Young, y Kwon Hyuk Soo interpretando a In Ho, como parte de un cameo.

Detalles sobre Replay

-Es producida por Heart People, compañía realizadora de contenidos multimedia, videos musicales, comerciales y más.

-Los medios informaron que famosos cantantes coreanos darán vida al OST.

-Se programó su estreno para la segunda mitad del 2021.

