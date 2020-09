Inicios del K-pop en Perú previo al auge de BTS

Con el auge de BTS en todo el mundo y principalmente en Perú, donde posee una gran cantidad de fanáticos conocidos como ARMY, muchos seguidores de este género musical deben preguntarse cómo se inició la expansión de la ola Hayllu en nuestro país.

Si hablamos sobre la introducción de la cultura coreana en Perú debemos de remontarnos al año 2000 cuando el canal del Estado, TV Perú, emitía los primeros dramas producidos en Corea del Sur y estaban doblados al español como Un deseo en las estrellas, Todo sobre Eva, entre otros.

Y para hablar de los inicios del pop coreano en nuestro país, consultamos con Aldo Peralta, fundador de Kasoo, una tienda de discos originales de K-pop y uno de los primeros impulsores de este género en Perú.

Peralta Maguiña fue entrevistado en varias oportunidades no solo por medios locales, sino también por prensa coreana.

Entrevista del canal coreano MBC a Aldo Peralta sobre el K-pop en Perú en el año 2015. Créditos: Asia Fighting

Aldo nos contó que cuando estaba en la universidad y tras haber iniciado una relación con Sonia Tovar, ella lo invitó a ver el K-drama Un deseo en las estrellas, sin imaginar que desde aquel día iba a convertirse en un fan la cultura coreana.

“Un día saliendo de la universidad Sonia Tovar me dijo que la acompañara a ver Un deseo a las estrellas y me terminé enganchando, pero no sólo por la trama, sino por el OST (...) Desde ese momento empecé a buscar más información sobre Ahn Jae Wook".

Y fue precisamente el cantante Ahn Jae Wook una de las primeras celebridades surcoreanas en ganar fama internacional con su tema “Always beside you” y abrió paso a las siguientes generaciones de artistas K-pop.

Debido a su curiosidad por el cantante del OST principal de Un deseo en las estrellas, Aldo Peralta y Sonia Tovar empezaron a descubrir otros grupos como Koyote (Ver video AQUÍ), Turtle (Ver video AQUÍ), S.E.S (Ver video AQUÍ) y Shinhwa (Ver video AQUÍ).

Fotografías de los grupos K-pop, Koyote, Turtle, S.E.S. y Shinhwa. Créditos: Composición Diario La República / SM Entertainment

Pasaron los meses y se dieron con la grata sorpresa que existían un grupo de MSN Messenger donde compartía sus gustos por la música y dramas coreanos.

MSN Messenger, una de las primeras redes sociales. Créditos: Microsoft

Con el pasar de los meses el grupo iba incrementando poco a poco y todos iban recolectando información, la cual era escasa en aquel entonces, a diferencia de la actualidad, donde los fanáticos de K-pop pueden acceder a las últimas noticias de sus artistas favoritos en cuestión de segundos.

En aquellos años, no existía YouTube, redes sociales, mucho menos el traductor Google para acceder a la información de un país que está 16.254 kilómetros de distancia.

Aldo Peralta nos contó que para descargar un video (encima de baja resolución) se demoraba hasta tres días, pero igual lo hacían para verlos durante las reuniones que realizaba en su casa con otros fans de K-pop.

Fue por este y otros motivos que se animó junto a otros socios a fundar Kasoo. Esta tienda tiene cerca de diez años de funcionamiento y está dedicada a la venta de discos originales de K-pop.

La primera tienda en Perú en vender productos auténticos de Corea del Sur.

Aldo Peralta contó que no fue fácil, pero siente una gran satisfacción por no solo ser el nexo para que los fans puedan adquirir discos o merchandacing originales, sino por compartir la gran pasión por el K-pop. (Debido a la pandemia tuvo un breve receso, pero nos informó que desde inicios de setiembre abre su local únicamente los viernes y sábados de 12.00 m. hasta las 6.00 p. m. y cumpliendo con todos los protocolos establecidos).

Tienda Kasoo ubicada en el Centro Comercial Arenales - Av. Arenales 1737. Tienda 5-3 (quinto piso). Créditos: Captura Facebook

Conforme pasaban los años, Peralta Maguiña explicó que el número de fanáticos incrementó tanto que ya una vivienda quedaba pequeña, por lo que entre los años 2004 y 2005 empezaron a aparecer los primeros fanclubs peruanos de grupos K-pop.

Entre los primeros clubes de fans coreanos que aparecieron en Perú fueron los de Turtles Perú, TVXQ Perú y Hato Perú.

En el caso de Hato Perú, (ahora también conocidos como SUPER JUNIOR Perú) fue fundado el 4 de abril de 2008 y tras casi doce años no han detenido sus actividades en apoyo a SUPER JUNIOR .

El grupo SJ esta a punto de cumplir 15 años y los ELF peruanos ya planean proyectos para su aniversario el próximo 6 de noviembre. Puede obtener información ingresando AQUÍ.

Cabe mencionar que estos fanclubs, no contaban con una certificación de las empresas coreanas y por años lucharon para conseguir notoriedad.

Asimismo, los fans del K-pop veían como un sueño lejano ver a sus artistas en un concierto en Perú.

En el caso de Aldo Peralta, logró asistir a su primer concierto K-pop viajando hasta Los Angeles, Estados Unidos.

“Fue el Korean Music Festival de 2007. Fue increíble, lo recuerdo como si fuera ayer, me puse a llorar. Imagínate tantos años que tenía el sueño o ganas de ver a un artista y hubo muchos ahí. Haberlo logrado fue muy satisfactorio”, comentó el fundador de Kasoo.

Tras esta experiencia, Aldo y los fanclubs de K-pop en Perú empezaron a realizar una serie de proyectos, como grabar videos o enviar donaciones en nombre de nuestro país a Corea del Sur para obtener notoriedad.

Pese a los esfuerzos no se podía conseguir la meta principal, tener el primer concierto K-pop en Perú; sin embargo, no se rindieron y optaron unir fuerzas para poder captar la atención.

Fue de este modo que en 2012, JYJ, grupo formado con los exintegrantes de TVXQ, anunciaron su concierto en Lima y causaron gran furor entre sus seguidores.

Tal y como se mencionó en el reportaje de Punto final de Latina en 2012, cuando se inició la venta de entradas para el show de JYJ en Perú, las entradas super vip se agotaron en 30 minutos.

Y como no podía faltar, Aldo Peralta asistió a este concierto y nos contó que junto a otros amigos se organizaron para acampar y alcanzar un buen lugar en el concierto que se realizó el 11 de marzo de 2012 en el estadio Monumental de Ate.

Este acontecimiento, marcó un gran hito en Perú ya que fue el inicio de la ola de conciertos que se produjeron en Perú como los show de BIGBANG (2012), U-Kiss (2012), SUPER JUNIOR (2013 y 2018), Kim Hyun Joong (2013), entre otros.

En aquel momento y a la par del debut de más grupos coreanos, se creaban fan clubs en Perú. Y todos compartían el mismo objetivo, apoyar a sus idols y trabajar para lograr un concierto en nuestro país.

Tal como dice Aldo Peralta, “el K-pop en Perú tiene para rato”, porque todavía hay conciertos que debido a la pandemia se han tendido que posponer.

Los seguidores de BTS (Fandom), EXO (Fandom), BLACKPINK (Fandom), TWICE (Fandom), entre otros FC sueñan cumplir lo alcanzado por los fanclubs con más de diez años de creación y esta vez hay más posibilidades porque Perú se encuentra dentro de los países con mayor número de fans en el mundo.

