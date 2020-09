Hyun Bin predebut: revelan fotos del actor coreano durante su adolescencia

Hyun Bin debuta como actor en el 2003 y, desde un inicio, destaca por su talento y aspecto físico. Casi dos décadas después y con 39 años cumplidos este 25 de setiembre (KST), según su edad coreana, continúa en la cima del Kbiz como una de las figuras más solicitadas.

Prueba de ello es la lista de los 100 hombres más sexis del mundo 2020 en la que fue considerado. Esta consiste en una votación en la que solo los fans definen los resultados.

Hyun Bin es también una de aquellas figuras públicas que gozan de un maravilloso predebut y así lo revelan sus amigos de la secundaria en una entrevista pasada para The secret que revivió tras el éxito de Crash landing on you.

Según comparten, en la escuela, las estudiantes lo observaban mucho. Uno de sus conocidos rememora experiencias al respecto.

“Tomamos el autobús juntos y, cada vez, las estudiantes de secundaria exclamaban asombradas mientras subían. Cuando le dije que era popular, su cara se puso roja”, afirma.

Conocido de Hyun Bin declarando para The secret. Foto: Starlive

En ese entonces no era la figura famosa Hyun Bin, sino Kim Tae Pyung (nombre real). Aún así, ya gozaba con una base de admiradores.

“Fue hasta el punto en que incluso tuvo un club de fans. Para sus hoobaes en ese momento, era más o menos un dios”, refiere otro de sus conocidos.

Conocido de Hyun Bin declarando para The secret. Foto: Star Live

Sus amigos destacaron también su notable inteligencia al contar cómo ingresó a un centro superior: "Aunque Hyun Bin fue a la universidad de Chung Ang para el teatro y el cine, no consiguió admisiones especiales para celebridades. Sus calificaciones eran tan buenas que ingresó durante las admisiones regulares”.

En el distrito donde solía vivir gozaba de mayor popularidad que H.O.T, la sensación del pop coreano en aquellos años. Así lo recuerdan sus compañeros y, a continuación, las fotos testigo del ‘predebut de oro' de la querida estrella.

Predebut de Hyun Bin. Foto: ilganSports

Hyun Bin, predebut

Predebut de Hyun Bin: Foto: Instiz

Predebut de Hyun Bin: Foto: Instiz

Hyun Bin, últimas noticias:

