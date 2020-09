El concurso para encontrar a los 100 hombres más sexis del mundo ha revelado a los 10 finalistas aspirantes al primer lugar. Xiao Zhan, Wang Yibo y Suga de BTS son algunos de los famosos que participan en esta última ronda que durará solo dos semanas. Aquí te contamos cómo puedes apoyar a tu favorito.

Starmometer lanzó la nueva edición de su certamen el 27 de junio de este año. De manera ininterrumpida hasta el 18 de setiembre fueron revelados los 210 postulantes de la ronda preliminar conforme el respaldo del voto de los fans en Instagram.

El 22 culminaron las votaciones y más tarde ese mismo día, fueron revelados los 10 finalistas que aspiran al título, dando inicio a la ronda decisiva.

Conoce quiénes son los candidatos en orden de mención inversa a la posición que obtuvieron al cierre de la preliminar.

Cabe resaltar que, según reglas del concurso, como máximo solo dos famosos de un mismo país podían entrar a esta etapa. Es por eso que los resultados difieren del Top 12 diario donde varios miembros de BTS y actores tailandeses figuraban en la segunda mitad.

Hyun Bin de Corea del Sur

Jackson Wang (GOT7) de Hong Kong

Lucas Wong (NCT) de Hong Kong

Mark Lee (NCT) de Canadá

Mark Tuan (GOT7) de Estados Unidos / Taiwán

Max Nattapol de Tailandia

Mew Suppasit de Tailandia

Suga (BTS) de Corea del Sur

Wang Yibo (UNIQ) de China

Xiao Zhan de China

¿Dónde votar para la ronda final?

Aquí, los medios en los cuales podrás emitir tus votos para la final del concurso de ’100 hombres más sexis del mundo 2020′.

"La votación se llevará a cabo en Instagram, Facebook, Twitter y encuesta en línea.

Instagram y la votación en línea comenzarán el 22 de setiembre y finalizará a las 12.00 p . m del 6 de octubre del 2020. En Instagram (@entertainment_awards), un ’me gusta' equivale a 2 votos, mientras que 1 comentario equivale a 1 voto. Para la encuesta en línea, cada voto se multiplicará por 2.

Las encuestas de Facebook y Twitter, por su parte, comenzarán el 26 de setiembre y finalizarán el 5 de octubre de 2020″.

Vota por Instagram

Puedes acceder al Instagram de Entertainments Awards mediante este enlace. Ahí encontrarás la foto de tu favorito para poder darle 'me gusta’ y comentar.

Los comentarios que solo contienen emojis no serán válidos. Para asegurarte que sí le brinden puntos al finalista, puedes seguir las estructuras que brindamos tomando como ejemplo a Xiao Zhan, quien lideró la preliminar.

Ejemplo 1

I vote for #XiaoZhan for #SexiestManInTheWorld2020



Ejemplo 2

I vote #XiaoZhan of China in the finals of #SexiestManInTheWorld202

Encuesta en línea

La encuesta en línea se realiza en la página web de Starmometer. Puedes entrar directamente desde AQUÍ. Estos son los parámetros que debes seguir para que voto sea válido (segunda imagen).

¿Cuándo y dónde se relevan los resultados?

Como se mencionó, la votación ’100 hombres más sexis del mundo 2020′ cierra al mediodía del 6 de octubre. Los resultados finales serán revelados poco después en el canal de Starmometer en YouTube (AQUÍ).

