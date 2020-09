El actor Kim Soo Hyun, quien fue protagonista y obtuvo gran atención por su participación en el exitoso K-drama It’s okay to not be okay, reiniciará sus actividades y lo hará de la mano de COSRX.

El actor de 33 años, edad coreana, será imagen de la marca de cosméticos COSRX, pero no solo en Corea del Sur sino también en todo el sudeste asiático.

PUEDES VER Park Seo Joon: actor casi se sometió a cirugía estética antes de ser ayudado por Kim Soo Hyun

La compañía hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales y las imágenes promocionales de Kim Soo Hyun estarán disponibles desde el mes de noviembre.

Un representante de COSRX explicó por qué decidieron contactar al actor de It’s okay to not be okay.

“El nombre de Kim Soo Hyun se encuentra en los primeros puesto de reputación de marca en estos últimos meses. Eso nos animó a contactarnos con él. COSRX considera que la personalidad del actor brinda confianza y sinceridad”.

La celebridad coreana recibió una puntuación alta en el Índice de comunicación y el Índice de comunidad en la evaluación de la marca de actor de drama de agosto de 2020, según el Instituto de Investigación de Reputación Corporativa de Corea.

PUEDES VER Kim Soo Hyun lidera lista de actores de K-dramas con más impacto en Corea

¿Kim Soo Hyun regresa a los dramas?

Tras su participación en It’s okay to not be okay, los fanáticos de Kim Soo Hyun se preguntan si es que el actor ya tiene proyectado su retorno a los K-dramas.

En tal sentido, personas cercanas al artista dijeron a My Daily Korea que viene analizando propuestas para el cine y televisión.

Kim Soo Hyun, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.