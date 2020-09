Hyun Bin: ranking de los 10 mejores K-dramas del actor [FOTOS y VIDEOS]

Hyun Bin está a punto de celebrar su cumpleaños número 39 y, debido a su gran trayectoria, realizaremos un recuento de sus mejores dramas coreanos, los cuales puedes disfrutar con subtítulos o audio en español.

En esta lista encontrarán todas sus emblemáticas participaciones en K-dramas, desde Mi adorable Sam Soon hasta la última, Crash landing on you.

10. Hyun Bin en Ireland

La segunda producción en la que participó el actor coreano como protagonista junto a Lee Na Young y Kim Min Join.

El drama se emitió en 2004 y duró 16 capítulos.

Aquí el tráiler de Ireland.

9. Hyun Bin en Summer days

De la mano de Shin Min Ah y Ryu Seung Bum, Hyun Bin participó en el dorama de siete capítulos para LG en el 2008.

Puedes encontrar todos los capítulos con subtítulos en español en YouTube.

8. Hyun Bin en Worlds within

El tercer trabajo de Hyun Bin para KBS fue Worlds within en 2008. Y con el rol principal, recibió buenas críticas junto a Song Hye Kyo.

Aquí un extracto de su participación. También puedes encontrar todos los capítulos en YouTube.

7. Hyun Bin en Friend, our legend

En 2009, Hyun Bin apareció liderando el elenco de de Friend, our legend acompañado por Kim Min Joon y Seo Do Young.

Incluso el actor cantó el OST para este drama: “Can’t have you”.

6. Hyun Bin en Hyde Jekyll, me

Otro de los K-dramas más populares de Hyun Bin es Hyde Jekyll, me de SBS.

Una de las escenas más memorables del artista de 39 años es donde se ve frente a frente a un gorila.

5. Hyun Bin en The snow queen

The snow queen marcó la trayectoria de Hyun Bin. Sus fans todavía recuerdan su papel como Han Tae Woong.

Aquí una escena junto a Sung Yu Ri.

Puedes ver el drama completo AQUÍ

4. Hyun Bin en Memories of the Alhambra

El drama que grabó junto a Park Shin Hye es Memories of the Alhambra y se trata de una de las más recomendadas por los fans de Hyun Bin, porque demuestra la gran versatilidad que tiene en la actuación.

Puedes ver todos los capítulos AQUÍ.

3. Hyun Bin en Secret garden

Otro de los doramas icónicos de Hyun Bin es Secret garden o conocido también como Jardín secreto. Cuenta con 20 capítulos y un especial.

Puedes ver todos los capítulos AQUÍ con audio en español.

2. Hyun Bin en Mi adorable Sam Soon

Sin lugar a duda, Mi adorable Sam Soon hizo que Hyun Bin gane gran fama internacional, ya que todo amante de los dramas coreanos ha visto esta entretenida historia junto a Kim Sun Ah.

Puedes ver todos los capítulos AQUÍ.

1. Crash landing on you

Dando un giro en los roles que interpretó, Hyun Bin se coloca en el primer lugar Crash landing on you junto a Son Ye Jin.

En este drama, el actor interpreta el papel de un capitán norcoreano que se enamora de una surcoreana. La historia impactó al público de nivel internacional y se coloca entre las mejores del 2020.

Puedes ver todos los capítulos AQUÍ.

Hyun Bin, últimas noticias:

