Kpop en Spotify: Top 20 de canciones de artistas femeninas más escuchadas en 2020

Se ha revelado cuáles son las 20 canciones de artistas femeninas del K-pop más escuchadas en lo que va del 2020 en Spotify, uno de los principales servicios de streaming.

Listado donde figuran trabajos de TWICE, BLACKPINK, IU, (G)I-DLE y más contempla datos recopilados hasta el 19 de setiembre del 2020.

Puestos del 20 al 11

20. “Pporappippam” de SUNMI

19. “Scream” de Dreamcatcher

18. “Secret story of the swan” de IZ*ONE

17. “Nonstop” de Oh My Girl

16. “What you waiting for” de SOMI

15. “So what” de LOONA

14. “Here I am again” de Baek Ye Rin (OST del K-drama Crash landing on you)

13. “Stay tonight” de CHUNGHA

12. “Dumhdurum” de Apink

11. “Monster” de Red Velvet - IRENE & SEULGI

K-pop: 10 temas de idols femeninas más escuchadas

10. “Fiesta” de IZ*ONE

Tema principal de BLOOM*IZ, el primer álbum de estudio de la girlband publicado el 17 de febrero del 2020.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 24 395 528

9. “Winter flower” de Younha (con RM de BTS)

“Winter flower” de Younha con Namjoon fue lanzada el 6 de enero del 2020 dentro del mini álbum de la solista, UNSTABLE MINDSET.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 25 605 819

8. “Oh my god” de (G)I-DLE

Compuesta por la líder Soyeon y presentada el 6 de abril del 2020 como sencillo promocional del mini álbum I trust.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 26 682 670

7. “Maria” de Hwasa (MAMAMOO)

Tema principal del mini álbum homónimo de la maknae de MAMAMOO lanzado el 29 de junio del 2020.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 30 104 565

6. “Dun dun” de EVERGLOW

Sencillo promocional de REMINISCENCE, primer mini álbum del grupo publicado el 3 de febrero del 2020.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 47 586 005

5. “More & more” de TWICE

Título principal del noveno EP (homónimo) de TWICE. Fue lanzado el 1 de junio del 2020.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 53 171 981

4. “Eight” de IU (con SUGA de BTS)

El sencillo digital interpretado por IU y Suga (quien es productor de la canción) fue estrenado el 6 de mayo del 2020.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 63 401 174

3. “Wannabe” de ITZY

Publicada el 9 de marzo del 2020 como tema promocional del segundo EP de la banda, It’z me.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 81 922 890

2. “Sour candy” de BLACKPINK con Lady Gaga

La canción lanzada el 28 de mayo del 2020 fue incluida en el sexto álbum de estudio de Lady Gaga, Chromatica.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 114 536 342

1. “How you like that” de BLACKPINK

Primer sencillo de prelanzamiento del primer álbum de estudio de BLACKPINK, programado para publicarse el 2 de octubre. “How you like that” fue estrenado el 26 de junio del 2020.

Reproducciones en Spotify hasta el 19 de septiembre: 146 875 314

