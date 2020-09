A las 2.00 a. m. (EST) del 22 de setiembre, YG entertainment publicó el segundo póster promocional de The Album de BLACKPINK. En ambas imágenes, aparece Jisoo como protagonista.

Como era de esperarse, tras la revelación, todas las redes sociales oficiales del grupo K-pop sumaron miles de reacciones en cuestión de minutos.

Jisoo luce un maquillaje natural y posa mirando a la cámara en su segundo póster previo a The Album.

La imagen número dos de la artista surcoreana provocó más de 1.5 millones de interacciones en Instagram, mientras que en Twitter, supera las 180.000 en menos de cuatro horas.

Aquí puedes ver la foto de Jisoo.

Segundo póster para The Album de Jisoo de BLACKPINK en Instagram. Créditos: YG Entertainment

Segundo póster para The Album de Jisoo de BLACKPINK en Twitter. Créditos: YG Entertainment

BLACKPINK lanzará su primer álbum completo titulado The Album el próximo 2 de octubre 2020, luego de cuatro años de haber debutado.

Este lanzamiento esta dirigido al público extranjero, por lo que la hora de estreno será a las 12.00 p. m. (EST), mientras que en Corea del Sur, está programado para la 1.00 a. m..

De momento, YG Entertainment no ha brindado mayor información sobre este disco. Solo se sabe que incluirá las canciones “How you like that" y “Ice cream”, tema colaboración con Selena Gomez.

Asimismo, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa lograron récords con su tema “How you like that”, pues ganaron en la categoría ‘Mejor canción de verano’ en los MTV Video Music Awards.

También se coronaron por haber sido el primer MV de un grupo femenino de K-pop que logró, en poco tiempo, las 100 millones de reproducciones en YouTube.

Aquí puedes ver el MV “How you like that”.

Y sobre, “Ice cream”, con Selena Gomez, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa de BLACKPINK debutaron en el puesto número 13 de la lista de los Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en la primera girlband de K-pop en conseguir este récord.

Aquí puedes ver el MV “Ice cream”.

