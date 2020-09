BBMAs 2020: BTS, EXO y GOT7 fueron nominados en los Billboard Music Awards

Las agrupaciones surcoreanas BTS, EXO y GOT7 se imponen en los BBMAs 2020. Los organizadores de la premiación hicieron oficial la lista de nominados, donde resaltan los exponentes del K-pop.

Los nombramientos de los Billboard Music Awards 2020 se realizaron de acuerdo a las actividades de los artistas en las fechas del 23 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2020.

Para alegría de los ARMY, BTS cuenta con dos nominaciones a Best group y Top social artist. EXO y GOT7 acompañan a los Bantang boys en la segunda categoría de los Billboard Music Awards 2020.

Los fans de los grupos K-pop vienen celebrando estas nominaciones a través del hashtag #BBMAs.

Este fue el anuncio oficial de los Billboard Music Awards 2020 con respecto a la categoría Top social artist (donde compiten BTS, EXO, GOT7, Ariana Grande y Billie Eilish).

Post sobre la nominación de BTS, GOT7 y EXO en la categoría Top social artist en los BBMAs 2020. Créditos: Billboard

BTS - Best group en los BBMAs 2020

Dan + Shay, Jonas Brothers, Maroon 5 y Panic! At The Disco lucharán contra RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook en la categoría a Best group.

Así fue el anuncio oficial de los BBMAs 2020.

Post sobre la nominación de BTS en la categoría Best group en los BBMAs 2020. Créditos: Billboard

La fecha de la premiación de los Billboard Music Awards 2020 está programada para el 14 de octubre y la anfitriona del evento será Kelly Clarkson, por tercer año consecutivo.

