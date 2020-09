Son Ye Jin de Crash landing on you regresa a Instagram con emotivo mensaje para sus fans

Son Ye Jin ha regresado a Instagram el 21 de setiembre tras dos meses sin realizar actualizaciones. En su reaparición, la estrella dedicó un emotivo mensaje a sus miles de seguidores.

El 2020 viene siendo un gran año para la artista que bordea las cuatro décadas. Tras protagonizar Crash landing on you (tvN), fue galardona en premiaciones como los Baeksang Arts Awards y Seoul Drama Awards. Actualmente, negocia su participación en una nueva serie con Kang Ha Neul.

Son Ye Jin, actriz y modelo coreana de 39 años. Foto: MS Team

La carrera de la actriz en el plano cinematográfico también atraviesa su mejor momento ya que próximamente se estrena Boston 1947, la nueva película que contará las hazañas de los atletas coreanos en la histórica Maratón Internacional de Boston de 1947.

Por si fuera poco, recibió una oferta para integrar el elenco de Cross, cinta futurista que contará con la participación de Sam Worthington (Avatar). Dirigida por el cineasta Andrew Niccol, podría debutar en Hollywood.

En ese contexto, la pareja ficticia de Hyun Bin se alejó de Instagram tras subir un video como última publicación el 22 de julio de 2020.

Tras esa larga ausencia, Son Ye Jin retomó sus actividades en la red social compartiendo montajes y fotos donde muestra algunos de los múltiples regalos que recibió de sus fans.

En las imágenes que acompañó con un emotivo mensaje de aliento se aprecian flores, fanarts, pasteles, una fototorta donde se ve a la actriz siendo abrazada por su amor de Crash landing on you, etc.

Hyun Bin y Son Ye Jin, pareja principal del K-drama Crash landing on you. Foto: tvN

Aquí, la traducción completa de su post:

"Hola. ¿Cómo está todo el mundo en estos tiempos difíciles? Siempre estoy recibiendo bien tus regalos, flores, cartas y pasteles. No puedo responder uno por uno para agradecerles, así que estoy escribiendo un post.

Hay momentos en los que me emociono por el amor que recibo de todos. Realmente siento las emociones y la sinceridad detrás de elegir un regalo cuando me escribes una carta al respecto. Lamento no haber podido tomar fotos de todos los presentes en todo este tiempo. Mi casa también está llena de flores y su aroma, y a menudo comparto pasteles con la gente que me rodea. También es una pena cortarlos.

Estoy muy feliz de recibir todo este amor, pero a veces me pregunto si está bien que reciba tanto amor. Siempre estoy agradecida y no lo olvidaré. Cuidemos de nosotros mismos y espero que vuelva el día, donde podamos sonreír y abrazarnos profundamente. ¡Estar sano!".

Publicación que Son Ye Jin realizó el 21 de setiembre. Imagen: Captura @yejinhand

