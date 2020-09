Kpop: J.Seph de KARD iniciará el servicio militar como soldado activo en octubre

J.Seph de KARD comenzará el servicio militar. El único miembro del grupo mixto del K-pop que debía enlistarse, anunció en redes sociales el inicio de su obligación correspondiente como ciudadano varón nacido en Corea del Sur.

Durante las últimas horas del lunes 21 de setiembre, el famoso coreano subió a su cuenta personal en Instagram la foto de un manuscrito con letras en su idioma natal.

J.seph (Kim Taehyung) nació el 21 de junio de 1992 en Cheongju. Foto: DSP Media

En la misma, dedicada de manera conmovedora a los Hiddenkard, reveló la fecha de su enlistamiento militar y compartió las expectativas crecientes por esta nueva etapa de su vida personal.

Además, realizó un pedido para brindar soporte a sus compañeros de KARD que seguirán promocionando en su ausencia: el estadounidense BM y las miembros Somin y Jiwoo.

Carta de J.seph KARD en Instagram. Foto: @j.seph_

Esta es la traducción completa de su carta en Instagram, conforme brinda Soompi.

"Hola, soy J.Seph (Taehyung) de KARD.

En 2011, a la edad de 20 años, fui a Seúl para comenzar mi carrera como cantante, y pude pasar esta preciosa década de una manera significativa.

En 2020, me alistaré en el ejército (el 5 de octubre) a una edad algo mayor que los demás. Aunque tengo un poco de miedo del desconocido y nuevo ambiente, también estoy esperando mi vida con una nueva identidad.

Cumpliré fielmente mi deber como hombre coreano y volveré con orgullo al lado de todos.

Hasta entonces, por favor muestren su apoyo y amabilidad a Matthew (BM), Somin y Jiwoo como KARD.

Guardaré todo el amor y la energía que he recibido de todos durante este tiempo, y me aseguraré de mantenerme saludable mientras no esté".

Su agencia representante, DSP Media, respaldó la publicación agregando que J.seph realizará el servicio como soldado activo. Según su comunicado oficial, detalles sobre la locación y hora exacta del enlistamiento no serán revelados para respetar la privacidad del idol y su familia.

KARD es un grupo mixto surcoreano formado por la empresa DSP Media. Foto: Naver

J.seph, BM, Somin y Jiwoo debutaron el 19 de julio de 2017 como KARD. Con su talento y canciones que abarcaban múltiples estilos como electropop, synthpop y EDM se posicionaron entre los favoritos del público internacional.

Sin embargo, a nivel local su música aún se encontraba despegando a pesar de que los miembros eran reconocidos. En ese sentido, a la fecha no han conseguido trofeos en programas coreanos.

Su comeback de hace tres semanas, “Gunshot”, era la última oportunidad que tenían para obtener un win antes del enlistamiento de J.seph, quien nació el 21 de junio de 1992 en Cheongju.

