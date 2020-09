Jung Yong Hwa de CNBLUE en conversaciones para protagonizar el Kdrama Daebak real estate

El líder de CNBLUE, Jung Yong Hwa, se encuentra en conversaciones para protagonizar Daebak real estate, próximo K-drama de la KBS.

Hankyung Media reportó el 21 de setiembre que el famoso coreano de 31 años recibió la oferta del guión de la nueva producción.

Jung Yong Hwa, polifacético artista coreano de 31 años. Créditos: FNC Entertainment

Más tarde ese mismo día, la agencia FNC Entertainment respondió por su artista: “Es uno de los proyectos por los que recibió una oferta y actualmente está revisándolo”.

Si todo llega a buen puerto, Daebak real estate se convertirá en el primer drama de Jung Yong Hwa después de 3 años. Anteriormente trabajó en You’re beautiful (SBS, 2009), Heartstrings (MBC, 2011) y más. Aquí, un video de The package, su más reciente serie (JTBC, 2017).

Por otro lado, junto al anuncio del probable protagónico masculino el K-media reveló el nombre de la actriz que recibió la propuesta del papel femenino principal.

Se trata de Jang Nara, intérprete de 39 años aclamada por sus trabajos en dramas como The last empress (SBS, 2018-2019), V.I.P (SBS, 2019) y, más recientemente, Oh my baby (tvN, 2020).

Jang Nara en Oh my baby. Foto: tvN

¿De qué trata de Daebak real estate?

Daebak real estate mostrará el mundo del ocultismo, donde agentes de bienes exorcizan edificios infestados con la presencia de entes espirituales.

La figura femenina primordial será Hong Ji Ah, una jefa exorcista que parece perfecta, pero que, debido a su mal genio, todo lo resuelve con la fuerza bruta antes que con las palabras. Su habilidad para tratar con seres no terrenales lo heredó de su madre.

Su par masculino será Oh In Bum, un artista que no cree en fantasmas pero que finge hacerlo para ganar dinero. Él cuenta con destacadas habilidades de análisis que le permiten predecir sucesos.

Hong Ji Ah, con la ayuda de Oh In Bum, buscará resolver los secretos tras la misteriosa muerte de su madre hace 20 años.

Jung Yong Hwa y Jang Nara han recibido oferta para protagonizar el K-drama Daebak real estate. Foto: Composición GLR / FNC / Lawon Culture

