BTS es invitado a dar discurso en la Asamblea General de la ONU por segunda vez

Los integrantes de BTS vuelven a ser elegidos para elevar su voz a través de un discurso en la edición 75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El evento se realizará el próximo 23 de setiembre, según confirmó el comité coreano de UNICEF.

La invitación a los artistas intérpretes de “Dynamite” fue hecha por el Grupo de amigos de solidaridad para la seguridad de salud global, una iniciativa de cooperación internacional para la salud pública que nació a raíz de la pandemia. Participan 40 estados miembros de las Naciones Unidas.

El centro del discurso de BTS será hablar de las dificultades que las futuras generaciones enfrentarán debido a la COVID-19. En redes sociales, UNICEF compartió el aviso con el lema de la campaña Love Myself.

Asimismo, Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de esta entidad enfocada en la niñez y juventud, recordó la primera vez que BTS habló en la Asamblea de la ONU.

“Dos años atrás, BTS inspiró a los jóvenes alrededor del mundo con un poderoso discurso. Este año, ellos regresan para compartir un mensaje de esperanza en medio de la pandemia de COVID-19. Juntos podemos reimaginar un mundo mejor y más justo", aseguró la directiva.

En aquella oportunidad, los artistas viajaron en persona a la sede de las Naciones Unidas. Este año, las participaciones en la Asamblea se realizarán por reuniones virtuales y pronunciamientos pregrabados.

Fecha y horarios para ver a BTS en las Naciones Unidas

BTS dará su discurso del 2020 en la ONU el miércoles 23 de setiembre a las 9 a.m ET. Para ARMY en Perú, la hora de la transmisión equivale a las 8 a.m.

¿Dónde ver el discurso de BTS en la Asamblea de las Naciones Unidas?

La Asamblea General se transmitirá por la página web de UN TV, canal oficial de las Naciones Unidas que emite contenido en vivo y pregrabado 24 horas al día.

Puedes ingresar AQUÍ.

BTS: discurso en sede de la ONU en el 2018

Revive las palabras de RM como orador para la ceremonia de lanzamiento de la campaña Generación Unlimited de UNICEF en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas.

