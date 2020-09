Lee Joon Gi revela en Instagram fotos del último día en el set del Kdrama Flower of evil

El K-drama Flower of evil se estrenó el 29 de julio de 2020. Gracias a su intrigante trama, producción y actuaciones de primera se convirtió en todo un éxito en esta temporada. Para muchos, de lejos lo mejor del año junto con It’s okay to not be okay y The king: Eternal monarch.

Tras siete semanas de emisión, el 23 de septiembre se conocerá el desenlace de los personajes que dieron vida a la historia. Se anticipa principalmente lo que depara a los protagonistas Lee Joon Gi y Moon Chae Won.

Faltando solo días para la emisión final, el día 20 concluyó de manera oficial la etapa de rodaje, conforme reveló en Instagram el referido actor principal.

En la fecha señalada, Lee Joon Gi compartió en imágenes cómo se vivió esta última jornada de filmación. Él lucía sonriente sosteniendo un pastel mientras en el fondo se apreciaban decoraciones. En una de las tomas posó junto a personas que formarían parte del staff de producción.

El famoso coreano de 38 años acompañó las fotos con un mensaje en el describe el trasfondo de la situación: sus compañeros detrás de escena le habían preparado una sorpresa para ese último día en el set.

Ante tamaña muestra de afecto, Lee Joon Gi expresó gratitud hacia el equipo Flower of evil en general y a sus fans. Aquí, la traducción completa de su mensaje, conforme Soompi:

“Quiero agradecer a mi querido equipo y familia que permanecieron a mi lado durante los últimos siete meses sin mostrar ningún signo de dificultad. Me conmueve la sorpresa que preparasteis en secreto para mi último día de rodaje".

"Una vez más, estoy muy agradecido de tener siempre buenas personas a mi lado y me hace pensar que hice algo bien. Haré todo lo posible para vivir como una mejor persona. También quiero agradecer a mis fans por apoyarme hasta la grabación final. Todos me hacen muy feliz. Me gustaría expresar mi gratitud al equipo, incluido el director. Mira el último episodio que se emitirá la semana que viene. ¡Los quiero!”.

El último capítulo de Flower of evil se emitirá el miércoles 23 de septiembre a las 10.50 p. m. (KST) por el canal tvN.

