Ji Chang Wook se une a Kim Ji Won en nuevo K-drama tras Backstreet Rookie

Un nuevo K-drama de romance será estelarizado por Ji Chang Wook, quien tuvo su primer proyecto de 2020 con Backstreet Rookie y la actriz Kim Ji Won, heroína de Fight my way (2017).

La pareja fue anunciada oficialmente este lunes 21 de setiembre por el equipo de producción de ‘City couple’s way love’ (traducción) que tendrá como lugar de emisión la plataforma de KakaoTV.

Se ha planteado que este proyecto siga un formato distinto al de los dramas que normalmente se emiten en televisión, pues presentarán historias individuales por temporada, con episodios de 30 minutos de duración. El tema en común será cómo los jóvenes viven el romance en medio de una ciudad agitada y sus desafíos.

Ya se conoce el subtítulo de la primera historia y es My lovable camera thief. El equipo técnico reúne al director de It’s okay to not be okay y a la guionista de Romance is a bonus book.

Ji Chang Wook y Kim Ji Won. Foto: SportsSeoul

Personajes de Ji Chang Wook y Kim Ji Won

Park Chae Won es el personaje que interpretará Ji Chang Wok. Él es descrito como un arquitecto apasionado y honesto que ama la ciudad. Después de ver a una mujer, la que llamará “ladrona de la cámara”, quedará intrigado por ella y tratará de volver a encontrarla.

Por otro lado, Kim Ji Won dará vida a Lee Eun Oh. Esta profesional del marketing se ve en la necesidad de adoptar una falsa identidad en un lugar desconocido. Es así que conoce accidentalmente a Park Chae Won y se enamora de él.

La fecha de estreno de My lovable camera thief apunta a finales de 2020.

