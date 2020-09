Dorama Hana yori dango: ¿Cómo lucen ahora los F4 de la versión japonesa de Boys over flowers?

Hana yori dango, el manga japonés que presentó por primera vez a los F4, se estrenó en 1992. Consagrándose como uno de los trabajos más famosos del género shojo, inspiró numerosas adaptaciones entre las que destacan el anime, el dorama homónimo, la versión televisiva coreana Boys over flowers y el C-drama Metor garden.

Casi tres décadas después del lanzamiento de la serie ilustrada, Tailandia se plantea el reto de enganchar al público con una mirada nueva sobre la historia de la estudiante de clase media baja que, sin pretenderlo, enamora al millonario rebelde que le hacía la vida imposible.

F4 Thailand es el nombre de este próximo estreno que ya está dando de que hablar por tener entre sus protagonistas a la pareja de Still 2gether, Bright y Win.

En ese contexto, es inevitable para el público recordar a quiénes dieron vida a los F4 de Hana yori dango, versión televisiva reconocida como la primera en ganar más fama a nivel internacional.

Para beneplácito de aquellos espectadores presentamos un especial con el antes y después de los actores que encarnaron al cuarteto de élite. Si aún no viste el dorama, conocer un poco más sobre los intérpretes podría animarte a darle una revisada.

F4 del dorama Hana yori dango (2005). Foto: TBS

Matsumoto Jun fue Domyoji Tsukasa

La primera temporada del dorama Hana yori dango se estrenó en 2005 mediante TBS. En ese entonces, Matsumoto Jun, el F4 líder Domyoji Tsukasa que se enamora perdidamente de la protagonista Tsukushi (Inoue Mao), tenía 22 años. El 30 de agosto de 2020, cumplió 37.

Gracias a la serie su fama como actor estalló a nivel internacional. Como cantante, gozaba de bastante reconocimiento al ser miembro del grupo insigne del J-pop que debutó en 1999, Arashi.

En últimas actualizaciones sobre su vida artística, en 2019 estrenó su más reciente drama (Eien no nishipa), mientras que junto a su banda el 18 de septiembre de este año lanzó “Whenever you call”, single en inglés producido por Bruno Mars.

Así luce en el 2020 Matsumoto Jun, Domyoji Tsukasa de Hana yori dango. Foto: Composición GLR / TBS y Johnny & Associates

Oguri Shun fue Hanazawa Rui

Hanazawa Rui, sensible personaje y primer amor de Makino, estuvo a cargo de Oguri Shun. Para el estreno del dorama, tenía 23 años.

Shun es un artista de larga trayectoria, con más de 40 películas y cerca de 80 dramas en su repertorio actoral. Además, es seiyuu (actor de voz), director y guionista.

En el ámbito privado, se casó en 2012 con la célebre Yamada Yu, con quien tiene tres hijos. El menor de ellos nació en junio de 2020.

Así luce ahora Oguri Shun, quien este 26 de diciembre cumple 38 años.

Así luce en el 2020 Oguri Shun, Hanazawa Rui de Hana yori dango. Foto: Composición GLR / TBS y Tristone

Matsuda Shota fue Nishikado Sojiro

Matsuda Shota fue Nishikado Sojiro, el ‘playboy’ amante de las ceremonias de té que conquista a la mejor amiga de Makino en Hana yori dango.

El dorama fue la segunda serie de su repertorio. De ahí en adelante, el miembro de la destacada familia de artistas de la escena local continuó sumando proyectos exitosos. Su más reciente drama es SICK’S (Paravi, 2019).

Matsuda Shota se casó en 2018 con su compatriota, la modelo Akimoto Kozue. Aquí, una imagen comparando el look del actor en 2005 y una reciente foto que subió a Instagram.

Así luce en el 2020 Matsuda Shota, Nishikado Sojiro de Hana yori dango. Foto: Composición GLR / TBS y Office Saku

Abe Tsuyoshi fue Mimasaka Akira

El actor chino de ascendencia japonesa Abe Tsuyoshi, interpretó a Mimasaka Akira, el hijo de una familia yakuza (mafia de Japón) y segundo ‘playboy’ de los F4.

Tsuyoshi se casó en 2009 con la actriz china Shi Ke. Con más de 30 dramas en su repertorio, próximamente se estrenará en Netflix su más reciente serie Imawa no kuni no Alice (Alice in borderland, según su nombre en la plataforma).

Así luce en el 2020 Abe Tsuyoshi, Mimasaka Akira de Hana yori dango. Foto: Composición GLR / TBS y Hopipro

