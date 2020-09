AOA: exmiembro Choa comparte cover de Maroon 5 en su primer video para YouTube

La exmiembro de AOA Choa ha subido su primer video en su canal personal en YouTube. Para tan importante ocasión, la artista compartió un cover de “Girls like you” de Maroon 5.

Durante años su talento la llevó a liderar la línea vocal del grupo K-pop de FNC. Tras su salida de la girlband en 2017 por motivos de salud mental, se mantuvo alejada de los escenarios hasta el 11 de agosto del 2020.

En la fecha señalada estrenó “I’m right here”, tema que formó parte de la banda sonora original (OST) del K-drama Men are men (KBS2).

Al ritmo del tema de desamor, Park Cho Ah dejaba escuchar su afinada voz con la que se consagró como una de las más destacadas vocales de Corea del Sur. Estaba de regreso para alegría de los fanáticos que esperaban por ella desde 2017 con el temor de no volver a verla en los escenarios debido a su salud.

El 21 de ese mismo mes, se reveló que la famosa coreana de 30 años firmó un contrato exclusivo con GreatM Entertainment, agencia fundada por Kim Yong Seong, exdirectora de FNC Entertainment.

“Sinceramente estoy agradecida con los fans que me esperaron y no me olvidaron. Mantendré esta sinceridad en mi corazón mientras trabajo”, expresó en esa ocasión.

Los preparativos para su comeback continuaron de manera discreta. El 18 de setiembre, Choa realizó su primera publicación en Instagram desde marzo del 2019.

En su post de regreso anunció que al día siguiente subiría su primer video en YouTube. “Espero que lo vean bien, aunque no sea perfecto”, añadió, dejando para sorpresa de sus fans la temática del clip.

Finalmente, el 19 se supo que se trataba de “Girls like you”, una canción pop que formó parte de Red pill blues, sexto álbum de estudio de la banda estadounidense Maroon 5 publicado en 2017.

Pese a su hiatus, Choa nunca perdió su popularidad. Así lo demuestran las casi 300.000 visualizaciones de su primer video en YouTube y las más de 44.000 suscripciones en su canal 초아 CHOA.

