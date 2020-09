A través de Netflix, los actores Park Bo Gum, Park So Dam y Byeon Woo Seok de Record of youth compartieron un video donde explican seis razones para no perderte el drama que protagonizan.

El video fue colgado en YouTube y son las mismas celebridades quienes sustentan sus opiniones respecto al K-drama producido por tvN.

Fotografía del drama Record of youth. Créditos: tvN

A continuación, traduciremos el video de Park Bo Gum, Park So Dam y Byeon Woo Seok de Record of youth.

1. Personajes interesantes y sus historias únicas.

El intérprete de Hyejun inicia este recuento hablando sobre los roles que desempeñan sus compañeros.

“En primer lugar, todos los personajes de este drama son encantadores”.

“A medida que se desarrolla el K-drama, los roles que crecieron en diferentes entornos crecerán en lo personal y profesionalmente. Si te concentras en eso, disfrutarás más esta producción”.

Fotografía del drama Record of youth. Créditos: tvN

2. Relaciones emocionantes.

Park So Dam explicó: “Hye Jun y Jeong Ha se conocen por primera vez como fan y estrella. Espere ver cómo florece su relación”.

3. Jóvenes protegiendo sus sueños y su amor.

Park Bo Gum: “Observe cómo estos jóvenes hacen todo lo posible para valerse por sí mismos mientras persiguen sus sueños en la vida y el amor”.

4. Familias solidarias.

Park Bo Gum: “Junto con los miembros de su familia viva que están listos para apoyarlos. Espero que estés con nosotros hasta el final”.

Fotografía del drama Record of youth. Créditos: tvN

5. Crecimiento de la personalidad.

Park So Dam: “Observa cómo estos jóvenes crecen personal y profesionalmente”.

6. Momentos conmovedores y con los que se puede relacionarse.

Byeon Woo Seok: “Hay muchas escenas conmovedoras con las que puede identificarse”.

“Es un drama muy terapéutico. Espero traerle consuelo”.

Aquí puedes ver el video completo:

Recuerde que Record of youth estrena nuevos capítulos todos los lunes y martes por tvN para Corea, mientras que para el resto del mundo a través de Netflix.

Tráiler ep. 5 de Record of youth

Record of youth, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.