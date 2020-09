K-dramas en Netflix: 10 populares producciones con audio en español

En este artículo haremos un lista de los dramas coreanos que tienen audio en español latino en la plataforma de streaming Netflix. Podrás ver cuántos capítulos tiene y el tráiler.

Entre los once K-dramas considerados se encuentran los éxitos de Lee Min Ho, Lee Seung Gi, Bae Suzy, Kim So Hyun, Song Kang, Kim Go Eun, entre otros.

Stranger

Actualmente, Stranger viene emitiendo a través de tvN y Netflix su segunda temporada. Y desde la plataforma streaming puedes ver los 16 capítulos de la primera entrega en audio de español latino.

Puedes ver todos los episodios AQUÍ

My first first love

Este drama tiene ocho capítulos y cuenta con la participación de los actores Ji Soo, Jung Chae Yeon y Jung Jin Young.

Puedes ver todos los episodios AQUÍ

My holo love

Puedes disfrutar de My holo love con Yoon Hyun Min, Go Sung Hee y CHoi Yeon Jin.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

Tune in for love

Kim Go Eun de The king: Eternal monarch también protagoniza el drama Tune in for love.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

My only love song

Un drama que regresa a la protagonista al pasado para poder analizar su vida. Los protagonistas son Gong Seung Yeon y Lee Jong Hyun.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

Vagabond

Tras la muerte del sobrino de Chal Da Gun (protagonizado por Lee Seung Gi), él inicia una investigación por diversos cabos sueltos que hay en el caso junto a Go Hae Ri (Bae Suzy), sin imaginar que detrás del accidente de su familiar existe una conspiración del Gobierno.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

Man to Man

El drama de jTBC cuenta con 16 capítulos y cuenta con la participación de Park Hae Jin, Park Sung Woong y Kim Min Jung.

Es la historia de un actor y su amigo guardaespaldas, quien en el pasado fue un agente encubierto.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ

Love alarm

El drama coreano más popular de Netflix. Los ocho capítulos de la primera temporada están disponibles en audio de español latino.

Sigue la historia amorosa de tres jóvenes estudiantes Jojo, Sun Oh y Hye Young (interpretados por Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram, respectivamente).

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

The king: Eternal monarch

El exitoso drama que marcó el regreso de Lee Min Ho. Tras finalizada la emisión del K-drama, Netflix subió los capítulos doblados a nuestro idioma.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

White nights o Night light

La trama cuenta la historia de Yi Kyung (Lee Yo Won) y Se Jin (UEE). Una de ellas deseó tener la vida de la otra y lo consiguió.

Puedes ver todos los episodios. AQUÍ.

