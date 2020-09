Seo Ye Ji cuenta cómo influyó en ella su personaje en It’s okay to not be okay

It’s okay to not be okay, el K-drama más visto de Netflix en lo que va del 2020, se ganó un lugar en el corazón de los fans al mostrar la conmovedora historia de Moon Gang Tae, su hermano Moon Sang Tae y la escritora Go Moon Young.

Si bien los televidentes comentaron cuánto aprendieron del trayecto emocional que vivieron dichos personajes, la protagonista Seo Ye Ji no fue la excepción. En el último número de la revista Harper’s BAZAAR, la actriz comentó su experiencia al vestir la piel de la impredecible cuentista.

PUEDES VER Kim Go Eun protagonizará la nueva película en 8K de Samsung [VIDEO]

A lo largo del drama coreano, Go Moon Young pasa de ser una mujer fría ante los demás debido a un trastorno antisocial a moldear sus actitudes al verse sinceramente aceptada por los hermanos Moon.

It’s Okay To Not Be Okay: Go Moon Young (Seo Ye Ji) aplica el ‘abrazo de la mariposa’. Crédito: HanCinema

“Viví los meses anteriores como Go Moon Young y creo que fui capaz de curar mis propias emociones a través de su persona, mientras ella trabajaba enfrentando su trauma y curando sus cicatrices”, señaló la actriz.

Seo Ye Ji declaró que fue consciente de la popularidad del drama, y cómo cada episodio ganaba más atención internacionalmente. Reconoció que era inevitable sentir la presión.

“Pero así como fue un reto, del mismo modo fui feliz. Siempre recordaré a Moon Yeong como el papel que me ayudó a crecer”, agregó.

Seo Ye Ji posa con joyería de CHANEL. Fotos: Harper's BAZAAR Magazine

It’s okay to not be okay usa paralelos con los cuentos para explicar situaciones de la vida cotidiana. Al ser consultada sobre algún momento de su vida que se haya sentido como en un cuento de hadas, la famosa de 30 años respondió: “No estoy segura aún. Creo que tener un momento ‘salido de un cuento’ puede incluir tanto buenos o malos momentos, y es diferente de acuerdo a las emociones de las personas. Tal vez en el futuro experimente algo así”.

Tras el final de It’s okay to not be okay, Seo Ye Ji se ha convertido en imagen comercial de varias marcas de belleza. En una de las sesiones para Harper’s BAZAAR, la actriz posó con accesorios de Chanel High Jewerly.

K-dramas, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales