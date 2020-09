Kim Go Eun protagonizará la nueva película en 8K de Samsung [VIDEO]

Luego que The king: Eternal monarch llegara a su fin, poco se supo sobre los actores. Sin embargo, tras varios meses de ausencia en el mundo del espectáculo, Kim Go Eun vuelve a los titulares al ser anunciada como la protagonista, junto a Kim Joo Hun, de la nueva película que Samsung grabará en el formato 8K.

La empresa de Corea del Sur anunció que viene trabajando en un largometraje titulado Untact, que será filmado íntegramente con los teléfonos Samsung Galaxy S20 Ultra y el Galaxy Note 20 Ultra.

La cinta será escrita y dirigida por el director Kim Ji Won, conocido por sus trabajos en The last stand y The age of shadow.

La trama de la nueva película de Kim Go Eun y Kim Joo Hun será de género romántico y reflejará la vida de una pareja en medio del distanciamiento social.

Según Samsung, la mayoría de escenas, excepto las tomas especiales del largometraje, serán grabadas con un formato 8K con relación de 16:9 mientras se utiliza el Galaxy S20 y el Galaxy Note 20.

Este es el nuevo trabajo realizado por la actriz tras el éxito rotundo con The king: Eternal monarch.

Asimismo, Kim Joo Hun obtiene un rol protagónico luego de su gran participación en el drama de Netflix y tvN, It’s okay to not be okay.

Según informó Samsung KR, abrirán dos salas de cine en Corea del Sur para proyectar con poca audiencia la película Untact.

Asimismo, publicará la película de Kim Go Eun y Kim Joo Hun a través de los canales oficiales de Samsung en YouTube.

