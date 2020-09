Win de F4 Thailand estrena “That person must be you” de Still 2gether [VIDEO]

“That person must be you”, continuación de la canción “Still 2gether” OST del drama tailandés con el mismo nombre, fue lanzado en todas las plataformas de música y videos. Este estreno marcó el debut oficial de Win Metawin como solista.

El actor y cantante protagoniza el videoclip junto a Bright Vachirawit y su mascota Charlotte.

La canción de Win Metawin obtuvo el primer lugar en JOOXTH HOT 100 por encima de conocidos artistas tailandeses y de K-pop.

Los fans apoyarán la canción con los siguientes hastags: #คนนั้นต้องเป็นเธอ, #winmetawin, #snowballpower y #คนนั้นต้องเป็นเธอ1M.

Win Metawin de F4 Thailand llegó al #1 en JOOXTH HOT 100. Créditos: @bw_exclusive

Aquí puedes ver el video que tiene miles de reproducciones en YouTube.

Tras el esperado lanzamiento, Bright Vachirawit sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video cantando el primer tema musical de su amigo Win Metawin “That person must be you”.

Aquí puedes ver un extracto.

y Aquí el video completo.

GMMTV, productora del tema, también compartió algunas fotografías de lo que fueron las grabaciones.

Fotografías del making of de “That person must be you”, canción de Win Meta Win de F4 Thailand. Créditos: GMMTV

Fotografías del making of de “That person must be you”, canción de Win Meta Win de F4 Thailand. Créditos: GMMTV

Fotografías del making of de “That person must be you”, canción de Win Meta Win de F4 Thailand. Créditos: GMMTV

PUEDES VER Still 2gether final: pronósticos de la serie tras los cinco capítulos especiales

“That person must be you” en español

Incluso si puedo retroceder el tiempo

Estoy seguro que te elegiría por siempre

Lo supe de inmediato, a primera vista

Que tú eras, por quien había estado esperando

Tu no necesitas ser como la persona que soñaba

Tal y como eres es suficiente

Aquí puedes ver el video subtitulado al español por el fanbase: Desconocida’s

F4 Thailand con Bright y Win

Win Metawin y Bright Vachirawit protagonizarán el drama tailandés F4 Thailand, el cual será un reebot del manga Hana Yori Dango (Boys over flowers o Meteor garden).

Los actores volverán a juntarse en lo que será una serie romántica junto a Tu Tontawan, Dew Jiwarat y Nani Hirunkit.

Aquí puedes ver el primer tráiler oficial de los F4 Thailand.

Win Metawin, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.