“BLACKPINK in your area”, lema del grupo surcoreano formado por Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo resuena más fuerte al aproximarse octubre. El décimo mes del año recibirá el primer ‘full álbum’ del girlband que rompe récords en YouTube y, además, Netflix traerá a la pantalla chica al grupo para su primer documental de K-pop en la plataforma.

Como una antesala al comeback oficial de las artistas, la revista ELLE (edición Estados Unidos) las hizo protagonistas de su portada para el número de octubre con una sesión fotográfica que luce la belleza y estilo de cada integrante.

Las cuatro integrantes de BLACKPINK. Créditos: ELLE US

En el 2019 y en pleno apogeo de su hit “Kill this Love”, BLACKPINK fue el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en el famoso festival de música Coachella. Este hito en su carrera fue recordado en la entrevista que acompañó los retratos.

Una anécdota que quedó grabada en la memoria de Jennie fue encontrarse con Will Smith en backstage; ya que, junto a sus compañeras, compartía tienda con el hijo de la estrella de cine Jaden.

“Él dijo: ‘¡Chicas, ustedes son tan geniales!’. Ese fue un momento deslumbrante para mí. Es decir, Will Smith sabe quiénes somos. Wow”, explicó la intérprete de “Solo”.

De acuerdo a Elle, la performance en Coachella consiste una de las escenas incluidas en el documental BLACKPINK: Light up the Sky que ingresará a Netflix el 14 de octubre.

El atractivo de BLACKPINK

“La música no siempre viene del Reino Unido o de EE.UU. Es global. Puede ser de Asia o de los lugares más remotos que te puedas imaginar. Estoy orgullosa de que todas venimos de diferentes lugares del mundo”, celebró Rosé respecto a lo que significa para la girlband poder alcanzar grandes audiencias con sus canciones.

Las cuatro jóvenes que forman BLACKPINK obtuvieron influencias culturales de distintos lugares. Jisoo, la mayor del grupo, es la única que creció en Seúl; mientras que sus compañeras pasaron esa etapa en otros países.

Jennie y Jisoo de BLACKPINK en revista estadounidense. Créditos ELLE US.

Jennie estudió por cinco años en Nueva Zelanda antes de regresar a su país y ser la primera trainee seleccionada para el nuevo grupo femenino de YG. Rosé, que se educó en Australia, voló a Corea a los 15 años luego de ocupar el primer lugar en una audición. Lisa, con el nombre real de Lalisa Manoban, llegó a la compañía desde su natal Tailandia tras deslumbrar con el baile.

Lisa y Rosé de BLACKPINK en revista estadounidense. Créditos ELLE US.

La sinergia que aporta cada una de ellas, con sus particularidades y talentos, también fue halagada por la compositora estadounidense Bekuh Boom, la misma que trabajó con BLACKPINK desde su debut con “Boombayah” hasta sus más recientes lanzamientos como “Kill this love” o “Ice Cream”.

“Creo que lo que amo más sobre ellas es que representan esta unidad entre mujeres, cómo cada una de nosotras puede ser diferente pero aún así colaborar y traer algo poderoso a la escena”, declaró.

THE ALBUM, el primer álbum de estudio de BLACKPINK, se estrenará el 2 de octubre e incluirá los previos singles “How you like that” y “Ice Cream”.

Puedes leer la entrevista completa de ELLE US (en inglés) AQUÍ.

