La solista coreana Heize se ha sumado a las filas de P-NATION, agencia de entretenimiento fundada a inicios del 2019 por el legendario PSY.

En los últimos días el intérprete del hit mundial “Gangnam style” dio emocionantes pistas del próximo artista que se uniría a su firma.

Múltiples nombres fueron postulados por los fans, siendo los más sonados los antiguos compañeros de PSY en YG Entertainment: CL y Hanbin (B.I, exlíder de iKON).

Finalmente, el 16 de septiembre el fundador de P-NATION dilucidó las dudas anunciando a Heize como su nueva colaboradora.

El multifacético artista surcoreano de 42 años le dio la bienvenida a la nueva integrante de su ‘familia’ a través de un post en Instagram.

A los medios locales, declaró: “Recientemente firmamos un contrato exclusivo con Heize y continuaremos manteniendo una buena relación con ella. Estamos felices de dar la bienvenida a una cantautora de gran talento y sensibilidad a nuestra familia. Por favor, esperen con interés la nueva música y las actuaciones que crearemos juntos”.

Un vocero de la CJ ENM, agencia que acompañó a la artista de 29 años desde su debut en 2014 hasta mediados del 2020, compartió: “Atesoraremos el tiempo que pasamos con Heize y la animaremos en su nuevo comienzo. En el futuro, colaboraremos con P-NATION para apoyar las actividades de Heize”.

A sus 29 años, Jang Da Hye (nombre real) es reconocida como una de las solistas más destacadas en la escena R&B de Corea del Sur.

Aquí compartimos el MV de su canción “You’re cold”, éxito que forma parte el OST del K-drama It’s okay to not be okay.

Artistas de P-NATION

P-NATION emerge como una futura potencia del entretenimiento. A poco más de celebrar el año y medio de su fundación a cargo del mítico PSY, congrega en su listado de representados a los idols K-pop HyunA y DAWN, Crush, Jessi y Heize.

