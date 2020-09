BTS en America’s Got Talent: horarios y canales para ver la trasmisión EN VIVO

BTS aparece en America’s Got Talent. Sigue la trasmisión EN VIVO de Bangtan cantando en la semifinal del show, conoce los horarios según país y más.

El septeto del K-pop continúa apareciendo en los programas musicales más populares a nivel internacional compartiendo su arte y principalmente su reciente hit en inglés “Dynamite”.

Los shows de Estados Unidos han sido privilegiados con su presencia y en esta oportunidad Bangtan actuará en la semifinal de America’s Got Talent. Tan solo días después de revelarse que siguen en Top 3 de Billboard Hot 100.

De momento se guarda discreción respecto a si el acto será pregrabado o si será enlazado en vivo. Aun así, no deja de emocionar a ARMY esta nueva aparición de los idols en el programa de la NBC.

Por supuesto, el público en general también ansía ver a la boyband más aclamada de la actualidad.

BTS en America’s Got Talent: horarios por país

America’s Got Talent comienza a las 8 p. m. ET. Revisa los horarios según país para que no te pierdas el acto de BTS con “Dynamite”.

-BTS en America’s Got Talent en Nicaragua: 6 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en El Salvador: 6 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Perú: 7 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Colombia: 7 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en México: 7 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Bolivia: 8 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Venezuela: 8 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Paraguay: 8 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Brasil: 9 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Chile: 9 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en Argentina: 9 p. m.

-BTS en America’s Got Talent en España: 2 a. m. del jueves 17

-BTS en America’s Got Talent en Corea del Sur: 9 a. m. del jueves 17

¿Dónde ver BTS en America’s Got Talent?

La programación completa y en vivo de NBC es trasmitida en portales como ufreetv.com y freeintertv.com.

Se espera que America’s Got Talent comparta el EN VIVO de BTS en su canal en YouTube (AQUÍ).

